歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES」（日曜後9・00）にVTR出演した。

同局のバラエティー番組出演は約20年ぶり。「SixTONES」とともに、韓国ロケを楽しむ模様が放送された。

一行はソウルの繁華街・弘大（ホンデ）を訪れ、クイズに挑戦したり、街角グルメに舌鼓を打った。流行の室内キャンプ場では、京本大我がクイズ不正解の救済措置で、カラオケで名誉挽回を目指すことに。選んだ曲は「DESIRE」。本家の明菜の前で歌うことになった。

京本の美声に合わせるように、明菜も手拍子しながら口パクで歌う様子も。さらに、カラオケでは定番の合いの手「はぁ〜どっこい！」も、自ら入れていた。

すると、間奏で明菜にハンドマイクが手渡された。2番からは明菜が歌唱をバトンタッチ。メンバーたちからは「ヤバイ！」の声が挙がり、郄地優吾は鳥肌を抑えきれない様子で、両腕を押さえた。

明菜はサビを京本とデュエットするように歌い、一般客もいる場内は、大歓声。余韻に包まれる中、森本慎太郎は「よし！もう1曲！」と身を乗り出し、メンバーたちから猛ツッコミを受けていた。

明菜と京本の生歌唱に、SNSには「DESIRE、きょもも歌が上手〜明菜ちゃんも変わらない歌声」「きょもと中森明菜さんのdesire聴けたの贅沢だったな」「きょもがDESIRE歌唱、明菜ちゃん合いの手＆歌唱、京様生電話、、えぐすぎやろ」「明菜ちゃんxきょものDesire鳥肌ものだった！」と、感激の鯉江が相次いでいた。