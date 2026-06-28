１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーがＳＮＳを更新し、まん丸とした子どもの手の写真をシェアした。

近藤アナは２８日に自身のインスタグラムを更新。「ハーフバースデー 嬉しくって嬉しくって、オーダーケーキまで笑 スクスク育ってね」とコメントすると、ケーキを手に笑顔を見せる近藤アナの写真をアップ。「２枚目 眠っている時、手が可愛かったので 眠る時はお行儀良いタイプ」と続け、小さな手を組んだ赤ちゃんの写真も公開した。

２０１９年に入局した近藤アナは２４年１０月に一般男性との結婚を発表。２５年１１月に妊娠を報告し、同２６日から産休に。今年１月２４日に「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告した。

この投稿には「かわいいですね おめでとう これからも仲良くね」「ハーフバースデーおめでとうございます」「わぁ、早い おめでとう御座います。すくすく健康で、益々元気君で。ママもお疲れ様です」「おめでとう お手手かわゆい そしてママ半年おめでとう ケーキ可愛い」などのコメントが寄せられている