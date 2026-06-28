◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人が、５日ぶりの巨人が、５日ぶりの試合で勝利した。雨天中止が重なり２３日の広島戦（マツダ）以来の試合となったが先発・井上温大投手が７回１０６球、わずか２安打無失点６奪三振と圧巻の投球でチームトップの６勝目。これでＤｅＮＡ戦は自身８連勝とし「ベイキラー」ぶりを発揮。チームは首位の座をキープした。

以下、井上の一問一答。

―ナイスピッチング

「ありがとうございます」

―ＤｅＮＡ戦今季３戦３勝で７回２安打無失点。完璧な投球を振り返って

「一人一人打ち取って行こうと考えていて、守備の皆さんが本当にいいプレーをしてくださったので、なんとか７回まで投げきることができました」

―チームトップの６勝目

「はい、ありがとうございます」

―４回は野手顔負けのスイングで自らを援護

「何とか追加点がほしかったので、食らいついて打っていこうと思っていきました」

―今季岸田と組むことが多いが、試合中に言葉などは

「毎イニング来てくださって『いいボールきてるよ』とか鼓舞するような言葉をかけてもらったので、乗って投げることができました」

―チームは首位キープ、ファンへ一言

「まだまだ厳しい戦いが続くと思うので、ファンの皆さんの熱い声援でこれからもたくさん声援よろしくお願いします」