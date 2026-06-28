LUNA SEA、真矢さんが亡くなったあと初のテレビ出演 RYUICHIがコメント「今夜は真矢の想いも連れてきております」【テレ東音楽祭 2026夏】
【モデルプレス＝2026/06/28】ロックバンド・LUNA SEAが6月28日、テレビ東京系音楽特番「テレ東音楽祭 2026夏」（よる6時30分〜）に出演。ドラマー・真矢さんが亡くなったあと、初のテレビ出演となった。
【写真】LUNA SEA真矢さん「お別れの会」3つのドラム並んだ祭壇
ドラマー・真矢さんが亡くなったあと、初のテレビ出演となったLUNA SEA。ステージ前には、RYUICHIが「今夜は真矢の想いも連れてきております。今夜は6名で演奏したいと思います」と伝えた。今回のパフォーマンスでは「STORM」「I for You」を真矢さんの映像とともに披露した。
LUNA SEA公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました」と真矢さんの闘病生活を振り返った。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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【写真】LUNA SEA真矢さん「お別れの会」3つのドラム並んだ祭壇
◆LUNA SEA、真矢さん旅立ち後初のテレビ出演
ドラマー・真矢さんが亡くなったあと、初のテレビ出演となったLUNA SEA。ステージ前には、RYUICHIが「今夜は真矢の想いも連れてきております。今夜は6名で演奏したいと思います」と伝えた。今回のパフォーマンスでは「STORM」「I for You」を真矢さんの映像とともに披露した。
◆LUNA SEA真矢さん、2026年2月17日死去
LUNA SEA公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました」と真矢さんの闘病生活を振り返った。
◆「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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