シンガー・ソングライター松山千春（70）が21日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演、20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

松山は「びっくりしたのが、シャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんが…91歳ということでね」と話し始めた。

1966年にレコード化された美輪さんの「ヨイトマケの唄」を聞いたのは「俺、ガキん時だもんな…」と言い「その時は丸山明宏さんって名前で出ていたんですよ。それが、美輪明宏さんっていう名前に変わって登場するわけだけどな。美輪さんは、100歳や150歳は生きると思っていたよな。それじゃなきゃおかしいだろうみたいな感じになっていたよな」としみじみと語った。

松山は「シャンソン歌手でね、また、俳優としてもいろんな事をやられた方ですけど、やっぱり印象に残っているのは、その歌い方。シャンソンを超えた、『ヨイトマケの唄』なんかは、力入れて頑張って歌っていたからな。それこそ、紅白歌合戦で振りを付けながら歌っている美輪さんのイメージが残っていたりするんですけどね…凄い残念だと思う」と吐露。

また「美輪さん、100歳まではな…日本中のみんなが思っていたと思うぞ。しかし、老衰ということなんで、痛みとか苦しみとかがなかったのかなと思うとな…。うん…、美輪さん、また、どこかで会えるよな気がするような」と続けた。

また以前、美輪さんに松山の友人が、「松山千春」という名の人の運勢を聞いたところ「この人はもう特別。何やっても成功される名前ですよ」と言われたと振り返った。

最後に「本当に特異な人でした。やっぱり彼のような方は出てこないんじゃないか。全然、異質だもんな。シャンソン歌手で俳優っていうけど、そんな次元じゃなかったもんな。本当に残念です」と言い、美輪さんの楽曲「ラストダンスは私と」を流した。