リラックマたちががまぐちになった！ 2026年6月発売「リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・リラックマ（口開き）
・リラックマ（口閉じ）
・コリラックマ
・キイロイトリ
・チャイロイコグマ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
シリコン素材で実用性も抜群ながまぐちリラックマたちが可愛いシリコン素材のがまぐちになってカプセルトイに登場しました。サイズは約57mmと持ち運びにも便利な大きさです。リラックマたちの顔がぎゅぎゅっと詰まった愛らしいデザインで、日常使いの小物を収納するのにぴったりなアイテムに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
リラックマ ぎゅぎゅっとフェイス シリコンがまぐち
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・リラックマ（口開き）
・リラックマ（口閉じ）
・コリラックマ
・キイロイトリ
・チャイロイコグマ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)