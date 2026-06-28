【競馬】3歳未勝利（6月28日／福島競馬場・ダート1700メートル）

【映像】1番人気馬がまさかのゲート突進→破損の瞬間（実際の様子）

28日の福島2Rは、ウインビギニング（牡3、美浦・上原博）が待望の初勝利。1番人気馬のアクシデントからの接戦Vにファンも安堵した。

ここまで未勝利だったウインビギニングは、直近6戦連続で2着と勝ち切れないレースが続いた。キャリア10戦目となる今回、単勝1.5倍の断然人気に推されるなど注目されていた。

だが、ウインビギニングはゲートに入った際に前扉を開けて突進。すぐに走るのをやめた後、馬体検査が行われた。検査の結果、馬体に異常はなく、そのまま出走することが決定。前扉が破損したため、ウインビギニングは外枠発走となった。

15番枠の2つ外でスタートした松山弘平騎手鞍上のウインビギニングは好スタートを切って先行すると、最後の直線ではチェイサーとのマッチレースに。激しい叩き合いの末に馬体を並べてゴールし、鼻差で待望の初勝利を手にした。

断然1番人気馬の思わぬアクシデントと大接戦での初白星に、ファンはSNS上で、「ゲート破損で大外発走になったものの好位に着けてハナ差勝ち」「ウインビギニングやっと勝てたけどヒヤヒヤさせすぎ」「ゲート突進したときはどうなるかと思った」などと反応。レース直前に少なからず消耗した中での勝利に、「ハプニングがあって大外発走となったのに凄い」「ゲートフライングしてあんな走れるんだ」「最後までハラハラさせられたけど勝ち上がれて本当によかった」などと安堵していた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）