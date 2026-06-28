タレントの有吉弘行が２８日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹ ＮＩＧＨＴ ＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。爛咼奪哀瀬妊瓩海販啣疾胸峪瓩８回目の結婚をしたニュースに舌を巻いた。

有吉は自らこの話題を切り出すと「これでも、言ってたよね。なんかビッグダディが『モテるんですか？』みたいなインタビューされてる時にさ。『いや、モテないですよ』って。でも、７回も８回も結婚してさ。そしたら『いや俺、相手誰でもいいから』って（笑い）」と回想。「当然ジョークも含めてだろうけどさ、まあ、それぐらい特に好みとか、タイプでこういう女性がいいってことじゃないんだろうね」と推測した。

アシスタントの新宿カウボーイ・石沢勤が「いてほしいんでしょうね」と応じると、有吉は「いてほしいんだろうね。寂しいんだろうね。それとも本当に女性が、本当に心から女性が好きって人もいるだろうしね。いや、たくましいなと思うよ、やっぱり…」と感嘆。

さらに４６歳の石沢に向かって「だって、石沢なんて結婚する気が全くないわけじゃなかったのに、結婚してないわけじゃない」と指摘し「それに比べてビッグダディなんて６１歳で８回じゃない。すごいよ」と称えた。

石沢が「出会いが多いんでしょうね」と応じると、有吉は「いや、だからさ、なんかもうちょっとさ、相手もさ、『あ、ビッグダディ？』ってなったらさ、『お、俺の目、見てきたな』みたいなさ、そしたら『ちょっとどう？ 今日一杯？』みたいな、やっぱ積極的なんじゃない？ それで特にタイプもないしさ。ちょっとチャンスがあったらパクっていっちゃうっていう」とニヤリ。

もう一人のアシスタントの松崎克俊は「結婚って相当…」と不思議がったが、有吉は「いや、だけどな。やっぱ、こういう人にとっては別になんてことないんだろう。『今度うまくいけばいいな』とは思ってらっしゃるんだろうけど、当然」と分析していた。