フリーアナウンサーの有働由美子（57）が28日、テレビ朝日「有働Times」（日曜後8・56）に出演。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんの訃報を伝え、涙ぐんだ。

冒頭で「シャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんが亡くなりました。91歳でした」と伝え、スタジオには美輪さんが歌う「愛の讃歌」が流された。その後、同局の「徹子の部屋」に出演した際の秘蔵映像などの特集が組まれた。

VTRが終わると「美輪明宏さんには何度かインタビューさせてもらったことがあるのですが…」と、7年前に美輪さんの自宅を訪れた際の写真を公開。「美輪さんにお話をうかがう時には必ず、戦争の惨さ、残酷さというのをお話されていたのですけど…」と話したところで涙ぐみ、言葉を詰まらせた。

続けて「その中いつも出される名前があって。それは“さんちゃん”ていう美輪さんの長崎のご実家のカフェで働いていた青年のことで」と、美輪さんから聞いた太平洋戦争に出兵した青年とその母親の悲劇的なエピソードを紹介。「今の日本の状況をどんなふうに見ていたのかというのをお聞きしないままになったことが悔やまれます。激動の人生を世の空気に流されず生き抜かれた美輪明宏さん。本名、丸山明宏さん。どうか安らかにお眠りください。心よりお悔やみ申し上げます」と深々と頭を下げた。