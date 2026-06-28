20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年4月30日掲載「世なおしトーク あれこれ（25）」＞

4月も終わろうとしています。新入社員や新入生などは、これまでとは違った新しい人間関係がスタートしたことでしょう。そういうみなさんの中には1日も早く職場になじもうとか、友だちをつくろうとか、宴会やコンパに精を出してる人も多いのではないでしょうか。

でも、そんな飲み会ならやめた方がいいのです。酒の席ではお互い酔っぱらって見せたくないものを思わず見せてしまったり、相手の見たくないものまで見てしまったり、人間関係を築くためにプラスになることは何ひとつないのです。

これから長い間、オフィスや教室で一緒に過ごすならいやが上にも周囲の人たちのいろいろなことが見えてくるものなのです。実はその時の対処の方法が人とのつき合い方にとって最も大切なのです。日光東照宮にある「三猿」をご存じでしょうか。「見ざる（猿）、言わざる、聞かざる」です。その意味は他人の嫌なところは見ない、そして、自分の嫌なところも見せない、他人の悪口、軽口は言わない、それから、そういうことは聞かないということです。これは誰にでもあてはまる「人生訓」なのです。

このことさえ守っていれば、あの人は口が堅いとか、節度ある人だとか言われ、複雑な人間関係に煩わされることなく無事に過ごしていけるのです。言うなれば他人さまの余計なことに首を突っ込まない、「腹六分」の人づき合いがいいということなのです。たとえ親、夫婦、兄弟、恋人同士でも自分以外の人間とつき合う時は「腹六分」にすべきなのです。

よくテレビのホームドラマで「水くさいじゃない、僕と君の仲だろう」などというセリフと、まるで隣の家の引き出しの中や晩ご飯のおかずまで知っているような関係は決していいものではないのです。何かボタンの掛け違いが起きた時は、近親憎悪になって憎しみは倍増、殺人事件にもなりかねない悲惨な状況になるのです。

昔の人は、人づき合いにおいてどうやって他人とうまく距離感を保つかを考えていたのです。日本には「親しき中にも礼儀あり」という諺（ことわざ）、中国には「君子の交わり淡き水の如（ごと）し」という教訓もあります。

そのためには、最も大切なのが言葉遣いなのです。かつて武士の家では、朝起きれば「父上、母上、おはようございます」、会話では、目下の者は「かくかくさようでござります」など、親子、夫婦、兄弟の間であっても尊敬語、謙譲語、丁寧語がちゃんと使われていたのです。明治から昭和初期までは、家庭の中でも「あなた、こうなさいますか」「じゃあ、そうしておいてくれたまえ」などと両親が会話し、学校では先生が女の子は「さん付け」、男の子は「君付け」で呼ぶ。もちろん、尊敬語、謙譲語、丁寧語が教えられ、使えて当たり前だったのです。

相手の立場を尊重し自分の立場をわきまえる、きちんとした言葉遣いをしていれば、むやみやたらに相手の心の中に土足で踏む込むようなことはないのです。「バカヤロー、てめえ」「この野郎、うざってえんだよ」などの言葉が飛び交う家庭では、親子ともに尊敬の念など生まれようもなく、ましてや親が子供に躾（しつけ）などできるはずもないのです。

そんな野卑な怒鳴り合いをする家族は、盗賊や山賊の仲間なのです。だから殺し合いも平気だし親を親とも思わない、子供を子供とも思わないのです。お互いに人間の尊厳のかけらもないからなのです。言葉遣いさえ気をつければ自然に親でも兄弟でも夫婦でも、もちろん、他人でもすべて1人の人間同士、人間対人間、人格を尊重しあえる関係が築けるのです。

よく結婚式で「いい奥さんになってください」「いい旦那さんになってください」などと、祝辞を述べる人がいますが、私は逆に「そんなものになるな」と言います。なぜなら、無理があるからです。「夫」や「妻」という立場に縛られると、おのずと階級意識が生じてしまうのです。夫の権利とか、妻の権利とか、家庭内での権力闘争に発展してしまいギスギスした関係になってしまうのです。ですから、私はいつも新婚カップルには「いつまでもいい人間同士でいましょうね」とのお祝いの言葉を贈るのです。そうすれば、階級意識はなく、それでいて秩序も保たれ、相手のことを常に尊重する関係が続くのです。

これは一般の社会でも同じことです。サラリーマンのみなさんが毎日働く会社でも、なにも「○○社長」「〜〜部長」「△△課長」など、意味もない身分制度の名前で呼び合う必要などないのです。何か長がつけば偉いと思っているオッチャンもいれば、逆にゴマすり見え見えで「社長、社長」と繰り返す愚か者もいる。キャバレーの呼び込みでもあるまいし。学校の教師でもないのに「先生！」と呼ばれないと不機嫌になる作家、医者、役者ｅｔｃ。一体、あなたたちはだれに何かを教えたことがあるのでしょうか。

以前、「総理、総理、総理」と声高に叫んでいた女性議員がいました。本当にただただあきれるばかりです。何故、総理などと呼ぶのでしょう。「小泉さん」でいいのです。政治記者もそうです。「○○大臣、どうですか」などと、大臣呼ばわり。呼ばれた本人が皆「自分は偉いんだ」と勘違いするじゃありませんか。こういう肩書は封建制度の名残なのですから、すべて誰でも「さん付け」で呼べばいいのです。先ほど述べたように「いい人間同士」ならば、決して失礼なことではないのです。ちゃんと尊敬の念も伝わるのです。

それにしても、戦後60年というけれど、いつになったら本当の民主主義、自由平等の世界がくるのかしら。