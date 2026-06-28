使いたい道具は人それぞれ。家族も使うキッチン道具との付き合い方【ミニマリストの暮らし】
物がないリビング。キープするための家族の片付けルールは【ミニマリストの暮らし】
※記事上の画像はイメージ画像です。
がらーんとした何もない空間が好き！という、ミニマリストのゆるりまいさん。必要最低限の物しか持たないおかげで、自宅は驚くほどキレイ！でも、一緒に住む家族とはどう折り合いをつけているのでしょうか。
衝突もありつつ辿り着いた、片付けが苦手な夫と母と暮らす、ゆるり家の暮らし方ルールをご紹介します。
※本記事はゆるりまい著の書籍『なんにもない部屋の暮らしかた』から一部抜粋・編集しました。
家族とキッチンを使ううちに、私にとってひとつ困ったことが生じました。それが「調理器具の増加」です。計量カップや水切りカゴ、色んなサイズのフライパンや鍋、タッパー等。私にとっては不要だけど、家族にとっては必要な物が増えていくのです。家族にだって、それぞれ使いやすい＆欠かせない道具があります。そこで家事を一緒にする以上は、家族が増やした物には、目をつぶるようにしたのです。
物を減らしたくて必死になっていた時期もありましたが、キッチンに関しては少し考えるのをやめました。家族も少ない物で暮らす事に慣れてきたのか、徐々に物を増やすこともなくなりました。お互いの妥協点が今のキッチンの量なのかもしれません。
著＝ゆるりまい／『なんにもない部屋の暮らしかた』