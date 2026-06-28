「たまげた!!」「めっちゃ可愛い」W杯SPキャスターの人気女優が現地ショットを多数公開
女優の井桁弘恵さんが28日に自身のインスタグラム(@igetahiroe23)を更新し、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の開催地の1つであるメキシコでの写真を披露した。
日本テレビ系列『Going!Sports&News』のワールドカップスペシャルキャスターを務める井桁さん。「メキシコでの思い出たち。本当に優しい街の雰囲気で安心して過ごせました 改めてありがたい経験をさせていただきました」と振り返り、フィルムで撮った写真を多数アップした。
日本代表はグループFを2位で突破し、6月30日の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でブラジル代表と対戦する。
井桁さんは「さぁ、次はブラジル戦、応援もギア上げて全力で!!!」と投稿を締めくくった。
コメント欄では「いげちゃん可愛すぎるぜ」「たまげた!!」「めっちゃ可愛い」「美人は絵になる」「全部素敵」「フィルム撮影だからよりなんか旅の雰囲気でてますねぇ」「良い思い出になりましたね!」「ブラジル戦も楽しみ」「頑張れ日本!」といった声が上がっている。
日本テレビ系列『Going!Sports&News』のワールドカップスペシャルキャスターを務める井桁さん。「メキシコでの思い出たち。本当に優しい街の雰囲気で安心して過ごせました 改めてありがたい経験をさせていただきました」と振り返り、フィルムで撮った写真を多数アップした。
井桁さんは「さぁ、次はブラジル戦、応援もギア上げて全力で!!!」と投稿を締めくくった。
コメント欄では「いげちゃん可愛すぎるぜ」「たまげた!!」「めっちゃ可愛い」「美人は絵になる」「全部素敵」「フィルム撮影だからよりなんか旅の雰囲気でてますねぇ」「良い思い出になりましたね!」「ブラジル戦も楽しみ」「頑張れ日本!」といった声が上がっている。
この投稿をInstagramで見る