　女優の井桁弘恵さんが28日に自身のインスタグラム(@igetahiroe23)を更新し、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の開催地の1つであるメキシコでの写真を披露した。

　日本テレビ系列『Going!Sports&News』のワールドカップスペシャルキャスターを務める井桁さん。「メキシコでの思い出たち。本当に優しい街の雰囲気で安心して過ごせました 改めてありがたい経験をさせていただきました」と振り返り、フィルムで撮った写真を多数アップした。

　日本代表はグループFを2位で突破し、6月30日の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でブラジル代表と対戦する。

　井桁さんは「さぁ、次はブラジル戦、応援もギア上げて全力で!!!」と投稿を締めくくった。

　コメント欄では「いげちゃん可愛すぎるぜ」「たまげた!!」「めっちゃ可愛い」「美人は絵になる」「全部素敵」「フィルム撮影だからよりなんか旅の雰囲気でてますねぇ」「良い思い出になりましたね!」「ブラジル戦も楽しみ」「頑張れ日本!」といった声が上がっている。

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