【ライブレポート】≠ME、12thシングルのリリースイベントを開催！全7曲を披露したミニライブは大盛況に

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≠MEが6月28日に、イオンモール幕張新都心 豊砂公園にて12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」の発売記念スペシャルリリースイベントを開催した。

■「3曲とも色が違っていて、たくさん≠MEを好きになっていただけたらと思います」（蟹沢萌子）

6月24日に12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」をリリースした、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME。「愛くださいませ」は5月16日に開催されたアリーナツアー兵庫公演での初披露後に、メンバーである永田詩央里の目のハイライトが消えるパフォーマンスが話題となり、以降SNSで「#くださいませチャレンジ」として注目を集めている。また、現在放送中の≠ME主演連続ドラマ、日本テレビ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』の主題歌である「ここでファーストキッス」もドラマとあわせて盛り上がりを見せている。

そんななか、6月28日に12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」発売記念スペシャルリリースイベントが、イオンモール幕張新都心 豊砂公園にて開催された。

ミニライブでは「Overture」とともに≠MEメンバーが登場。1曲目には、表題曲のひとつであり重く深い愛を歌った“恋より上の究極呪縛ソング”「愛くださいませ」を披露。MCでは冨田菜々風が「今日はちょっと天気が怪しくて、始まる前からドキドキしていたんですが、こうやってリリースイベントを開催することができて本当によかったです。皆さん、お集まりいただき本当にありがとうございます！」と開催を喜んだ。

「夏が来たから」「きゅんかわ人生」、そしてもうひとつの表題曲「ここでファーストキッス」などを含む計6曲を披露。尾木波菜が「みなさん盛り上がっていただいていますが、まだ物足りないんじゃないですか!?」と煽ると、鈴木瞳美が「12th両A面シングルのカップリング曲を披露させていただきます！この楽曲は、儚い、もどかしい恋心を夏のきらめきに乗せて歌った青春ソングとなっています！ぜひ一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです！」と呼びかけると、大歓声のなか12th両A面シングルのカップリング楽曲「Summer haze」を披露した。

最後は蟹沢萌子が「今日は集まってくださり、改めて本当にありがとうございます！ただ今開催中の『≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」』が残すところ7月17日、7月18日の横浜アリーナ公演のみとなります！今日初めて≠MEを見に来てくださった方も、ぜひコンサートでもお待ちしております！そして6月24日に12th両A面シングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』をリリースしましたが、本日のリリースイベントで収録曲を皆さまの前で披露することができてとっても嬉しいです！3曲とも色が違っていて、たくさん≠MEを好きになっていただけたらと思います。皆さんに3曲とも楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！」と挨拶し、ミニライブを終えた。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「愛くださいませ/ここでファーストキッス」