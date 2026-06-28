ねぐせ。10月よりワンマンツアー『君を強く抱きしめたいんだ！』開催！新曲「僕 love you」も配信リリース決定

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ねぐせ。が10月からのワンマンツアー開催や新曲配信リリースなどを発表した。

■ファンと共に唄うために作り上げた珠玉のナンバーが完成！

ねぐせ。が、本日横浜アリーナで開催されたワンマンライブにて、10月よりワンマンツアー『君を強く抱きしめたいんだ！』を開催することと、6月29日に新曲「僕 love you」を配信リリースすることを発表した。

ワンマンツアー『君を強く抱きしめたいんだ！』は、10月18日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、全国10都市12公演を回るツアーとなっており、ねぐせ。の地元である名古屋と、東京では2days開催。本日より“スーパー愛し隊!”チケット抽選先行がスタートしている。

新曲「僕 love you」は、先月Vo.Gt.りょたちが自身のSNSにて、「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」として弾き語り動画を突如投稿していた楽曲で、ワンマンライブに向けて急遽制作されていた。

会場で観客と共に歌うため、フルサイズ完成前の段階で1コーラスのデモバージョンも制作し、6月17日には「僕 love you (demo)」もリリース。そして宣言通り、28日の横浜アリーナでフルサイズを初披露するとともに、数時間後となる6月29日の0時に配信リリースすることをサプライズ発表した。

フルサイズ音源には保本真吾の新しいプロジェクトNIGHT OWLをプロデューサーとして迎え、シンセサイザーや大太鼓などを取り入れ、デジタルサウンドをフィーチャーした大胆なアレンジが実現。ねぐせ。流ファンタジックサウンドを伸長させた仕上がりになっている。

本楽曲に関してメンバーは、

「どんな曲を書いても自分が歌うことでねぐせ。になるんだっていう自信があったから振り切れた」

「俺ら4人のやることがねぐせ。になっていく。“僕 love you”はそういう発想の転換を求められた曲ですし、その変化こそがねぐせ。の新しい可能性」

と語るように、ねぐせ。として新しい挑戦を詰め込んだ楽曲となっている。

そして6月29日20時には、「僕 love you」のMusic Videoも公開される。さらに横浜アリーナの会場では、観客の声を収録する公開レコーディングも行われ、「君の音を貸してくれ それで曲作るから」という歌詞を体現するように、観客の声を取り入れた「僕 love you」の更なる新バージョンも後日配信リリース予定だ。

■リリース情報

2026.6.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕 love you」

2026.6.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕 love you(demo)」

■ライブ情報

ねぐせ。ワンマンツアー2026『君を強く抱きしめたいんだ！』

10/18（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

10/24（土）新潟・NIIGATA LOTS

10/25（日）宮城・SENDAI GIGS

11/07（土）大阪・Zepp Osaka Bayside

11/15（日）北海道・Zepp Sapporo

11/19（木）香川・高松 festhalle

11/21（土）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

11/22（日）福岡・Zepp Fukuoka

11/27（金）愛知・Zepp Nagoya

11/28（土）愛知・Zepp Nagoya

12/04（金）東京・Zepp Haneda

12/05（土）東京・Zepp Haneda