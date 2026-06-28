◇セ・リーグ 巨人2―1DeNA（2026年6月28日 横浜）

巨人の井上温大投手（25）が28日のDeNA戦（横浜）で今季12度目の先発登板。7回2安打無失点と二塁も踏ませない快投でチーム単独トップとなる今季6勝目（5敗）をマークした。

DeNA戦は今季4戦4勝で、4戦合計28回11安打2失点（自責1）の対戦防御率0.32。2024年7月27日（横浜）からDeNA戦8連勝となった。

球団33年ぶりとなる3試合連続の雨天中止で、5日ぶりに開催された雨中の一戦で“ベイキラー”ぶりをいかんなく発揮した。

1―0で迎えた2回、5番・度会にボテボテの二塁内野安打を打たれたが、5回まで1安打6奪三振の無失点。

2―0で迎えた6回、先頭の8番・三森に左前打されるも代打・ヒュンメルを遊ゴロ併殺に仕留めるなど、7回を投げ切って降板するまで二塁すら踏ませなかった。

投球内容は7回で打者22人に対して106球を投げ、2安打無失点。6三振を奪い、四死球なし、直球の最速は151キロだった。

1―0で迎えた4回、1死一、三塁で入った第2打席では8球粘って右犠飛を放ち、自らを援護。投打に活躍しての見事な今季6勝目だった。

▼井上 守備にも助けられながら、粘ることができて良かったです。