◇セ・リーグ 巨人2―1DeNA（2026年6月28日 横浜）

巨人は敵地でDeNAに逃げ勝って2連勝。今季最多に「あと1」と迫る貯金7としてセ・リーグ単独首位をキープした。DeNA戦は4月25日（横浜）から6連勝で今季対戦成績は8勝2敗。

球団33年ぶりとなる3試合連続の雨天中止で、5日ぶりとなった一戦は降雨の中でスタートした。

空模様を考えればいつも以上に先制点がほしいところだったが、2回にダルベックの左中間二塁打を足場にキャベッジの左前適時打で先制。

4回には先発投手の井上が8球粘って自ら右犠飛を放って2点差とし、8回には2番手右腕・大勢が1点失って降板したが、田中瑛、マルティネスの継投で逃げ切った。

先発左腕・井上は7回2安打無失点と二塁も踏ませない好投で、チーム単独トップの今季6勝目（5敗）。DeNA戦は今季4戦4勝で、4戦合計28回11安打2失点（自責1）の対戦防御率0.32。2024年7月27日（横浜）からDeNA戦8連勝となっている。

8回、2死二塁で大勢をリリーフした3番手右腕・田中瑛は5球で代打・宮崎を打ち取って21試合連続無失点＆今季20ホールド目（1勝0敗1セーブ）。マルティネスはリーグ単独トップの今季22セーブ目（1勝1敗2ホールド）。

▼キャベッジ 打ったのは真っすぐ。打てたことを神に感謝するよ。

▼井上 守備にも助けられながら、粘ることができて良かったです。