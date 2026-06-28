◇卓球 WTT USスマッシュ(6月26日〜7月5日、アメリカ・ロサンゼルス)

卓球の「USスマッシュ」は現地時間28日から各種目1回戦が始まります。

スマッシュはWTTの中でも格の高い大会。男女のシングルスでは王楚欽選手、孫穎莎選手ら世界ランキング1位の中国の選手をはじめ、世界のトッププレーヤーが出場します。

日本勢の女子シングルスでは、世界ランキング4位の張本美和選手を筆頭に早田ひな選手、大藤沙月選手、伊藤美誠選手、橋本帆乃香選手、長粼美柚選手、佐藤瞳選手、横井咲桜選手が出場。

男子シングルスでは、世界ランキング2位の張本智和選手や松島輝空選手、戸上隼輔選手、宇田幸矢選手、篠塚大登選手、田中佑汰選手、吉村真晴選手が参戦します。

また女子ダブルスでは、張本美和選手/早田ひな選手ペアや長粼美柚選手/キム・ナヨン選手(韓国)の国際ペア、男子ダブルスでは松島輝空選手/戸上隼輔選手ペア、混合ダブルスでは松島輝空選手/張本美和選手ペア、A.ルブラン選手(フランス)/大藤沙月選手の国際ペアが挑みます。

現地28日は日本勢も続々と初戦を迎えますが、男子シングルス1回戦の注目カードとして、世界ランキング6位の松島輝空選手が同46位のカザフスタンのゲラシメンコ選手と激突。世界ランキングでは大きく上回りますが、5月の世界選手権団体戦で、カザフスタンのエースに1-3で敗れており、リベンジマッチとなるのでしょうか。