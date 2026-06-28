人気漫画「ブルーロック」が原作の舞台「ブルーロック 5th STAGE ―新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕―」（通称・ブルステ）の公式X（旧ツイッター）が28日に更新。発表されたキャストについて説明した。

この日、ブルステ「新英雄大戦開幕」は追加キャスト23名を追加発表。同時に公式Xを通じて「舞台『ブルーロック』5th STAGE キャスト発表にあたって」との声明を発表した。

「本作では、『ブルーロック』の世界を彩る多様な国籍・バックグラウンドを持つキャラクターたちを舞台表現としてどのように立ち上げるべきか、原作者の監修のもと、演出家・プロデューサーをはじめとする関係者一同で慎重に議論を重ねてまいりました」と説明。「キャスティングにあたっては、国籍や人種を理由として意図的な排除や選別を行うことなく、 幅広い俳優の中から公平な視点のもとで選考を進めてまいりました」と明かした。

「また、舞台における登場人物の外見表現・造形については、特定の人種・民族・文化を模倣することを目的とするものではなく、原作の世界観を忠実に再現するための舞台芸術的な創作表現として構成しております」と補足し「演劇は、俳優自身の属性のみならず、その身体表現や技術、感性によって人物を創造する芸術です」と主張した。

「私たちは、俳優一人ひとりが持つ表現力と、役柄への適性を重視し、原作キャラクターの精神性や存在感を舞台上で体現できるかという観点から、総合的にキャスティングを決定しております」として「原作への敬意を何より大切にしながら、舞台だからこそ実現できる表現の可能性を追求し、 作品づくりに取り組んでまいります」と伝えた。

「皆様のご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。