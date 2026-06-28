北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は27日（日本時間28日）、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向け、米ナッシュビルからヒューストン入り。日本代表公式Xが投稿した1枚が反響を呼んでいる。

それはMF久保建英の姿だった。

1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝を痛め、負傷交代して以降、2、3戦目ともにチームに同行せず。しかし、今回は現地入りした。キャリーケースを引いて精悍な顔で歩き、左手には「TAKE」と書かれたファンレターらしき物も持っている。

投稿には「いよいよブラジルとの大一番。ここまで来たなら恐れず、自分たちのサッカーを信じて戦ってほしい」というエールが。

ほかにも「帯同 一先ず良かった」「タケ…お願いだから無理はしないで…」「久保選手、出れるのか？ それともブラフなのか？」「久保帯同か 煙幕敷いたな」など出場可否に気が気でない様子で、さまざまな反応が寄せられた。

ブラジル戦は29日（同30日）にキックオフ。久保はピッチに立てるか。状態が注目されている。



（THE ANSWER編集部）