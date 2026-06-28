◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人が接戦を制し、首位をキープ。先発・井上温大投手は７回２安打無失点でチーム単独トップの６勝目をゲットした中、打席でも効果的な役割を果たした。

１打席目の２回２死一、三塁では結果的に空振り三振に倒れたが、２ストライクからファウルで粘って相手先発・石田裕に６球投げさせた。１―０の４回１死一、三塁では２球で追い込まれたが、ここでも粘りを見せた末に８球目を右犠飛に。相手先発へのダメージを与えた上に、貴重な追加点をもたらす打席だった。ＢＳ―ＴＢＳでテレビ解説していた工藤公康氏も「野手並みの粘り」と賛辞を贈っていた。

９番目の打者としても働きを見せた井上。今季は投球面以外でもこの日のような打席での存在感や、けん制で走者を刺す場面など、細かい部分でも高い集中力で奮闘し、自らをも助けている。

「自分で打つことも大事」と言う２５歳。来季からセ・リーグもＤＨ制が導入されるため投手が打席に入るのは今季が最後だが、残りのシーズンでも自らの白星につながる姿を見せてくれそうだ。（田中 哲）