第１子妊娠中のモデルでタレントの藤井サチ（２９）が最新姿を公開した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｐｈｏｔｏ ｄｕｍｐ」と記して複数枚の写真をアップした藤井。「Ｒｏｌａさんと朝活」とモデルでタレントのローラとの２ショットや「クリームはカスタード派」とシュークリームを食べる姿などをアップした。

この投稿にフォロワーからは「かわいい！！」「ローラさんとのツーショット素敵です」「笑顔とおちょぼ口可愛いですね」などのコメントが寄せられている。

藤井は２０１２年にミスセブンティーンに選出され、同誌の専属モデルに。１７年に卒業すると、同年４月から２４年３月までファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の専属モデルを務めた。１７年１０月からＴＢＳ系「王様のブランチ」のリポーターを務め、２１年３月に卒業した。父はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝氏でセレブモデルとしてテレビなどにも出演していた。プライベートでは、２５年７月に結婚を発表し、今年３月３０日に「新しい命を授かりました 出産は今秋頃を予定しております」と報告していた。