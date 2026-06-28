◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

ＤｅＮＡは、“天敵”である巨人の左腕・井上温大を７回２安打無失点と攻略できず、対井上は８連敗。チームは２連敗で借金は１４に膨らんだ。

先発した３年目右腕・石田裕太郎は、６回を７安打２失点の粘投。しかし、打線の援護に恵まれなかった。巨人戦は通算１１戦（先発９）で０勝７敗となった。

ぬかるむハマスタのマウンド。雨が降り注ぐ悪条件の中でも、石田裕は強い気持ちで右腕を振った。初回は３者凡退の好スタート。２回先頭、ダルベックの左中間二塁打をきっかけに１死一、三塁とピンチを招き、キャベッジに右前適時打を浴びて先制点を献上したが、大崩れすることなくゲームメイクした。

降板後は「結果として６回２失点ではありましたが、全体的にはしっかり粘れたと思います。ただ先制点と追加点を与えてしまったところは反省点です」とコメントした。

石田裕は今季の巨人戦４試合では白星こそないが、いずれもクオリティースタート（６回以上自責３以下）に成功しており、責められない。打線は８回、大勢をマウンドから引きずり降ろし、意地を見せた。チームは３０日、新潟で広島戦に臨む。切り替えて、打線の状態を上向かせたい。