◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人が、５日ぶりの試合で勝利した。雨天中止が重なり２３日の広島戦（マツダ）以来の試合となったが先発・井上温大投手が圧巻投球。「ベイキラー」ぶりを発揮した。打線は「雨上がり」に強いトレイ・キャベッジが先制打含む猛打賞の活躍を見せた。チームの対ＤｅＮＡ戦は６連勝。お得意様相手に快勝し、首位の座もキープした。

先発の巨人・井上は動じなかった。ＤｅＮＡの１番・勝又が初球からセーフティー犠打を仕掛けてくるが三ゴロ。相手の揺さぶりにも動じず、続く牧から３者連続三振を奪った。

ハマスタはデビューから無敗の地。試合前日は「投げやすい」と自信を見せており、その言葉通りの投球を見せた。最速１５１キロの力強い直球と変化球で組み立て、ベイ打線を圧倒。５回まで許した安打は１本。その安打も、２回１死でマウンドと一塁べースの間に転がった打球を捕球できず内野安打となったものだけ。二塁さえも踏ませなかった。

左腕の好投を援護したい打線は、０―０の２回、先頭のダルベックが左中間への二塁打で出塁。大城の二ゴロで三塁に進むと、岸田が死球を受け一、三塁となった。キャベッジは相手先発・石田の外角への直球を右前に運び先制点を挙げた。５日のロッテ戦（東京ドーム）で左越え本塁打を放った以来の打点を挙げた。

１点リードの４回１死でもキャベッジが左中間への二塁打を放ち出塁。助っ人は来日から試合前まで、雨天中止の次戦は５試合で打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマーク。不振が続いていたが明るい光が見えた。勢いに乗り、浅野が左前打、井上が右犠飛で追加点。バットで自らを援護した。

勢い止まらぬキャベッジは６回２死でも左中間への二塁打を放った。４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、２か月ぶりの猛打賞をマークした。

先発の井上は２点リードの６回に先頭の三森に左前打を許す。代打・ヒュンメルに対しボール先行となったが、遊ゴロ併殺打に料理。最後は勝又を二ゴロに仕留めピンチをしのいだ。７回１０６球２安打無四球無失点、６奪三振の快投でマウンドを降りた。

２番手の大勢は松尾に長打を許し、なおも２死二塁で三森に右越え適時二塁打を浴び失点した。即座にベンチが動き、田中瑛にスイッチ。代打・宮崎を二直に仕留め救い、最後はマルティネスが試合を締めた。

巨人の先発・井上はチームトップの６勝目。対ＤｅＮＡ戦は自身８連勝とした。試合を待っていた巨人ファンへ白星を届けた。投打がかみあったチームは、勢いそのまま３０日から弘前、盛岡で行われるヤクルト戦へ挑む。