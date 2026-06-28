人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが26日、自身のインスタグラムで同日発売の「ヤングアニマル」に登場したことを報告した。



【写真】見通し良すぎコーデ むにゅっと感にドキドキ止まらない

「表紙と巻頭グラビア 東雲担当しております！」と伝え、「このカラーのメイド服かわいすぎる。。」と袖とスカートが水色の透け感素材となったビニールメイド服に身を包んだショットをアップ。メガネ着用で座ったカットでは標高の高さを誇示する膨らみと深い1本の谷が飛び込んでくる。



片足立ちになった姿ではももの部分が露出。ニーハイとの衝撃コラボを生み出している。「サイン入りチェキも当たります！ ぜひGETしてね♡」と呼びかけた東雲。X(旧ツイッター)ではメイド服を脱いだ“アニマル”感あふれるショットも公開している。



今回のグラビアは東雲のほか、芸能事務所「PPエンタープライズ」のメンバーが登場。よきゅ～ん、えなこ、南あみ、篠原みなみ、篠崎こころ、山本栞らが胸をときめかせる姿を披露。SNSはファンからの「めっちゃかわいい」のラッシュ。「これまた可愛いメイドさんだね～」「ケモ耳うみちゃん、可愛いですね!!」「うみのスタイルは最高だね」「PPEメンバー全員のメイド＆ワイルドグラビア姿がめっちゃ可愛かった」など多くの反響が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）