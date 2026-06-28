最中アイスと流しそうめんで涼む！ Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」

記事ポイント Nazuna京都 二条城・御所の2026年8月夏季イベントNazuna焼印入り最中でバニラアイスと餡子体験色付きそうめんとエディブルフラワー氷の流しそうめん Nazuna京都 二条城・御所の2026年8月夏季イベントNazuna焼印入り最中でバニラアイスと餡子体験色付きそうめんとエディブルフラワー氷の流しそうめん

Nazunaは、Nazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所で夏季限定イベントを開催します。

宿泊者同士のゆるやかなつながりをテーマにした、アイスクリーム体験と流しそうめん体験です。

京都の歴史ある町家の空間で、夏の滞在に偶然の共有体験を添える企画です。

Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」

イベント名：選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験期間：アイスクリーム体験 2026年8月1日(土)〜8月31日(月)期間：流しそうめん体験 2026年8月10日(月)〜8月17日(月)対象施設：Nazuna 京都 二条城、Nazuna 京都 御所内容：Nazuna焼印入り最中のオリジナルアイスクリーム体験内容：ゲスト同士の選択が受け継がれる「本日のおすすめ」企画内容：色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた流しそうめん体験

Nazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所で開催される夏季限定イベントです。

本イベントでは、最初のゲストの選択が次のゲストへ受け継がれる「アイスクリーム体験」と、日本の夏の風物詩である「流しそうめん体験」を実施します。

夏の滞在に、人とのつながりや偶然の共有体験が旅の記憶として残るような時間を重ねる企画です。

誰かの選択が次の誰かへつながるアイスクリーム体験

実施期間：2026年8月1日(土)〜8月31日(月)内容：Nazuna焼印入り最中のオリジナルアイスクリーム体験内容：ゲスト同士の選択が受け継がれる「本日のおすすめ」企画

チェックイン時には、Nazunaの焼印が入った最中にバニラアイスと餡子を挟んだオリジナルアイスクリームを楽しめます。

餡子のフレーバーやトッピングを選べるほか、その日の最初のゲストが選んだ組み合わせを「本日のおすすめ」として次のゲストへ引き継ぐ仕組みです。

おすすめとあわせて、最初に選んだゲストの出身地やお名前も希望者のみで紹介されます。

直接顔を合わせることがなくても、誰かの選択を通してゆるやかなつながりを感じられる仕掛けです。

自分の選択が誰かへ受け継がれ、また自分も誰かの選択を受け取ります。

小さな循環が旅の思い出を彩ります。

色付きそうめんとエディブルフラワー氷の流しそうめん体験

実施期間：2026年8月10日(月)〜8月17日(月)内容：色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた流しそうめん体験開催場所：二条城では中庭、御所では中庭を望むロビー空間

流しそうめん体験では、彩り豊かな色付きそうめんを使用します。

エディブルフラワーを閉じ込めた氷も流れ、目にも涼やかな夏の情景を味わえる演出です。

流れてくるそうめんへ同じタイミングで手を伸ばす何気ない瞬間に、言葉を交わさなくても自然な一体感が生まれます。

二条城では中庭、御所では中庭を望むロビー空間で、歴史ある町家の空間とともに京都の夏を楽しめます。

Nazuna 京都 二条城の中庭で過ごす夏の時間

対象施設：Nazuna 京都 二条城流しそうめん開催場所：中庭

Nazuna 京都 二条城では、中庭で流しそうめん体験を開催します。

二条という歴史ある土地は、古くから人の営みや文化が重なり、多くの人々をつないできた場所でもあります。

中庭での流しそうめん体験では、京都の夏と町家の空間を一緒に感じられる内容です。

Nazuna 京都 御所のロビー空間で楽しむ夏の情景

対象施設：Nazuna 京都 御所流しそうめん開催場所：中庭を望むロビー空間

Nazuna 京都 御所では、中庭を望むロビー空間で流しそうめん体験を開催します。

御所という歴史ある土地も、人の営みや文化が重なり、多くの人々をつないできた場所です。

中庭を望むロビー空間で、色付きそうめんとエディブルフラワー氷がつくる夏の情景を楽しめます。

人との距離が近すぎず遠すぎない旅のつながり

今回のアイスクリーム体験と流しそうめん体験は、積極的なコミュニケーションを求めるものではありません。

誰かが選んだ味を受け取り、誰かと同じ流れを共有します。

人との距離が近すぎず、遠すぎない、現代の旅らしいつながりを感じられる体験です。

味の組み合わせを選ぶひと手間が、宿泊者同士のさりげない接点として残る夏の企画です。

色付きそうめんや花を閉じ込めた氷は、町家の中庭やロビー空間に涼やかな季節感を添えます。

積極的に会話をしなくても、同じ流れや誰かの選択を受け取る形で、京都滞在に小さな共有の場面が生まれます。

Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nazunaの夏季限定イベントはどこで開催されますか？

A. Nazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所で開催されます。

夏季イベントは、宿泊者同士のゆるやかなつながりをテーマにした企画です。

Q. アイスクリーム体験では何を楽しめますか？

A. Nazunaの焼印が入った最中にバニラアイスと餡子を挟んだオリジナルアイスクリームを楽しめます。

餡子のフレーバーやトッピングも選べます。

Q. 流しそうめん体験の期間はいつですか？

A. 流しそうめん体験は2026年8月10日(月)〜8月17日(月)の期間限定で開催されます。

色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた体験です。

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