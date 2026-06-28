約30種類の遊びに夢中！ ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

記事ポイント ユーエスマートの室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」が可児市にオープン「キッズランドUS 岐阜可児店」は約30種類の遊びを備えた全天候型屋内遊園地ボールプールやセルフ写真館、スポーツコーナーなど親子で過ごせる遊び場を展開 ユーエスマートの室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」が可児市にオープン「キッズランドUS 岐阜可児店」は約30種類の遊びを備えた全天候型屋内遊園地ボールプールやセルフ写真館、スポーツコーナーなど親子で過ごせる遊び場を展開

ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を2026年6月12日(金)にオープンしました。

家族で楽しく遊び、くつろぎ、家族の思い出を残せる室内遊び場です。

園内には約30種類の遊びがそろい、天気を気にせず過ごせます。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

名称：キッズランドUS 岐阜可児店所在地：岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階オープン日：2026年6月12日(金)

「キッズランドUS 岐阜可児店」は、可児市にオープンした全天候型の室内遊園地です。

遊び放題プランや短時間プランがあり、受付後の出入り、飲食持ち込み、保護者の交代もできます。

暑い日、寒い日、雨の日、花粉が辛い時期でも天気を気にせず、幼児や小学生、パパ、ママが一緒に過ごせるキッズパークです。

小動物が集まる癒し動物園

癒し動物園には、かわいい小動物たちが集まります。

ほっと癒やされるコーナーとして、園内の遊びのひとつに加わっています。

牧場コーナーでは、子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこも楽しめます。

宇宙空間の様なボールプール

ボールプールは、宇宙空間の様なコーナーです。

ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんです。

ボールの中で体を動かしながら、室内でアクティブに遊べます。

スマホひとつで記念撮影できるセルフ写真館

セルフ写真館には、照明設備や撮影用衣装が用意されています。

スマホひとつで記念撮影を楽しめるため、遊び場で過ごす家族の思い出を写真に残せます。

くつろぎながら遊び、記念撮影までできる室内遊び場です。

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車の乗りもの

乗りものコーナーには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車などが集まっています。

室内にいながら、遊園地らしい乗りものを楽しめるエリアです。

小さな子どもも家族と一緒に園内をめぐりながら遊べます。

お店屋さんごっこもできるおままごとコーナー

おままごとコーナーでは、可愛いお野菜の収穫やお店屋さんごっこができます。

思う存分おままごとを楽しめるコーナーです。

見立て遊びを通して、親子で同じ場面を共有できます。

何度でもフリープレイできるゲームコーナー

ゲームコーナーでは、アーケードゲームを何度でもフリープレイできます。

家族一緒に夢中になって遊べるコーナーです。

短時間の遊びから遊び放題プランまで、園内の過ごし方に合わせて楽しめます。

ライトが光るすべり台やトンネルのスーパージャングルジム

スーパージャングルジムの中には、ライトが光るすべり台やトンネルがあります。

ワクワクする仕掛けが盛りだくさんの巨大ジャングルジムです。

梅雨の時期も天候を気にせず、室内で体を動かして遊べます。

ブランコやシーソーがそろう公園コーナー

公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具がそろいます。

雨の日も天候を気にせず、室内でアクティブに過ごせます。

屋外の公園に行きにくい日でも、遊具で体を動かせるコーナーです。

卓球やサッカーで体を動かせるスポーツコーナー

スポーツコーナーでは、卓球やサッカーなどを楽しめます。

室内でも体を動かしてスポーツで遊べるコーナーです。

ボールプールやジャングルジムとあわせて、園内でアクティブに過ごせるスポットです。

「キッズランドUS 岐阜可児店」には、動物、おままごと、ゲーム、乗りもの、スポーツなど約30種類の遊びがあります。

天気に左右されにくい室内で、家族で遊び、くつろぎ、思い出を残せる時間を過ごせます。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」はいつオープンしましたか？

A. 「キッズランドUS 岐阜可児店」は、2026年6月12日(金)にオープンしました。

所在地は岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階です。

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」にはどんな遊びがありますか？

A. 園内には約30種類の遊びがあります。

癒し動物園、ボールプール、セルフ写真館、乗りもの、おままごとコーナー、ゲームコーナー、スーパージャングルジム、公園コーナー、スポーツコーナーなどがそろいます。

Q. 雨の日でも「キッズランドUS 岐阜可児店」で遊べますか？

A. 「キッズランドUS 岐阜可児店」は全天候型の屋内遊園地です。

暑い日、寒い日、雨の日、花粉が辛い時期でも天気を気にせず遊べます。

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