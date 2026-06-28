静岡県産かつおを籠で少しずつ味わう！ 清修庵「かつおの籠盛り膳」

記事ポイント 清修庵「かつおの籠盛り膳」初夏限定メニュー本鰹節・うるめ節・鯖節を独自配合した清修庵の出汁イオンモール大日店など清修庵12店舗で販売中 清修庵「かつおの籠盛り膳」初夏限定メニュー本鰹節・うるめ節・鯖節を独自配合した清修庵の出汁イオンモール大日店など清修庵12店舗で販売中

清修庵では、創業以来受け継いできた出汁と旬の食材を楽しめる季節限定メニュー「かつおの籠盛り膳」を販売しています。

静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)を籠に盛り込んだ一膳です。

毎年好評の本商品は、要望を受けて販売期間の延長が決定しています。

清修庵「かつおの籠盛り膳」

商品名：旬の味覚 かつおの籠盛り膳価格：1,680円(税込1,848円)内容：静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店販売店舗数：計12店舗

「かつおの籠盛り膳」は、旬を迎えるかつおを中心に、少しずつ様々な味を楽しめるよう構成された季節限定メニューです。

静岡県で水揚げされた新鮮なかつおを使い、籠の中に様々な料理を盛り込んでいます。

器、彩り、盛り付け、食感を通じて季節を感じられるようにした、清修庵の初夏の味覚です。

静岡県産かつおと複数の料理を盛り込んだ籠盛り

静岡県産かつおのたたきは、「かつおの籠盛り膳」の中心になる一品です。

なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)が組み合わされています。

ひとつの膳の中で、かつお、そば、豆富、ご飯、甘味まで少しずつ味わえます。

家族や友人との食事はもちろん、一人でもゆっくりと季節を楽しめる内容になっています。

本鰹節とうるめ節と鯖節で仕込む出汁

清修庵の料理の原点は出汁にあります。

清修庵では創業以来75年にわたり、本鰹節、うるめ節、鯖節を独自に配合しています。

京都・音羽山の名水を活かしながら、毎日出汁を仕込んでいます。

「かつおの籠盛り膳」は、その出汁文化と初夏の旬食材を一度に楽しむために開発された季節限定メニューです。

国産素材と京都らしさを大切にした季節限定メニュー

清修庵は、国産そば粉、国産小麦、国産大豆など素材選びにもこだわっています。

清修庵が大切にしているのは、「季節を味わう楽しさ」です。

食材だけではなく、器、彩り、盛り付け、食感を通じて季節を感じられるようにしています。

京都嵐山ブランドを軸にした店づくりの中で、四季を感じる料理と京都らしいおもてなしを大切にしています。

近畿地区を中心にした清修庵12店舗で販売

「かつおの籠盛り膳」は、清修庵の計12店舗で販売されています。

販売店舗には、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、アリオ八尾店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店などが含まれます。

清修庵は、京都嵐山ブランドを軸に、近畿地区を中心として17店舗を展開するそば・うどん専門店です。

販売期間は、毎年好評の本商品への要望を受けて延長が決定しています。

静岡県産かつおのたたきと、創業以来受け継がれてきた出汁を一度に味わえます。

籠に盛り込まれたそば、おばんざい、豆富、ご飯、甘味で、初夏の旬食材を少しずつ楽しめる一膳です。

清修庵「かつおの籠盛り膳」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「かつおの籠盛り膳」はどのようなメニューですか？

A. 静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)を籠に盛り込んだ季節限定メニューです。

Q. 「かつおの籠盛り膳」の価格はいくらですか？

A. 価格は1,680円(税込1,848円)です。

商品名は「旬の味覚 かつおの籠盛り膳」として案内されています。

Q. 「かつおの籠盛り膳」はどこで販売されていますか？

A. イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店など、清修庵の計12店舗で販売されています。

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