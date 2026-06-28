海上で音と光を浴びる！ ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」
記事ポイントジョイポート淡路島の慶野松原花火大会観覧クルーズ遊覧船「咸臨丸」から海上花火を楽しむ企画公式Instagramでペア乗船券キャンペーンとインフルエンサー招待
ジョイポート淡路島が、2026年7月25日(土)に開催される「第44回南あわじ市慶野松原花火大会」において、海上の船から花火を楽しむ「観覧クルーズ」を実施します。
遊覧船「咸臨丸」で慶野松原沖へ向かい、音楽とシンクロする約3,000発の花火を海上から眺められるクルーズです。
公式Instagramでの「ペア招待券プレゼントキャンペーン」と「インフルエンサーの特別招待」も同時に実施されます。
ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」
イベント名：第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ開催日時：2026年7月25日(土) 18:50出航、22:00帰港予定発着場所：南あわじ市福良港 うずしおクルーズ乗船桟橋使用船舶：遊覧船「咸臨丸」料金：13,000円(税込)対象：大人(中学生以上)・小学生共通料金、未就学児は無料
約3,000発の花火が音楽とシンクロし、夜空と海面に響く音と光を海上で体験できます。
出航後は夕陽を背に慶野松原沖へ向かうため、花火の前にサンセット・クルーズの時間も楽しめます。
海上で弾ける大迫力の花火
花火は陸上ではなく、海上の船から眺めるスタイルです。
打ち上げ場所に近い海上では、夜空に光が広がり、海面に音が響きます。
音楽とシンクロする演出により、花火の光だけでなく、音の流れも一緒に味わえる時間です。
遊覧船「咸臨丸」で向かう慶野松原沖
18:00：受付開始 福良港18:35：乗船開始18:50：出航20:00：花火打ち上げ開始 約45分間22:00：福良港へ帰港・解散集合時間：乗船開始の30分前までに受付その他：無料駐車場あり、小雨決行、荒天中止
クルーズは福良港から出航し、夕陽を背に慶野松原沖へ向かいます。
花火打ち上げ開始までの移動時間も、海上で夕景を眺めるサンセット・クルーズとして過ごせます。
安全運航のため、開催1週間前頃に送付される乗船名簿への記入が必要です。
Instagram「#慶野松原花火大会観覧クルーズプレゼントキャンペーン」
応募期間：2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59まで賞品：慶野松原花火観覧クルーズペア乗船券5名様応募方法：公式Instagram(@uzushio_cruise)をフォローし、対象投稿に「いいね」特典：コメント記入で当選確率が2倍にアップ当選発表：2026年7月中旬頃までにDMで連絡
公式Instagramでは、ペア乗船券が当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。
応募は公式Instagramのフォローと対象投稿への「いいね」で完了します。
対象投稿へのコメント記入で、当選確率が2倍にアップする特典も用意されています。
SNSインフルエンサー特別招待
応募期間：2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59まで特典：慶野松原花火大会観覧クルーズ無料招待 5名様対象：各種SNSでフォロワー1万人以上の方条件：本クルーズの体験をSNSで発信できる方応募方法：公式Instagram宛に「インフルエンサー招待希望」とDM案内：審査の上、7月中旬頃までに担当者より詳細を案内
「慶野松原花火大会観覧クルーズ」の感動を、独自の言葉と映像で発信する方に向けた特別招待です。
対象となるのは、Instagram、YouTube、TikTok等の各種SNSでフォロワー1万人以上の方となります。
応募方法は、公式Instagram宛に「インフルエンサー招待希望」とDMを送る形式です。
約1時間で渦潮を体験するうずしおクルーズ
営業日・出航時間：ホームページにて要確認料金：中学生以上 3,000円(税込)、小学生 1,500円(税込)幼児：大人1名につき1名無料場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館 道の駅福良
全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報なども案内します。
花火大会観覧クルーズでは、通常の渦潮体験とは異なる夜の海上で、花火と音楽の時間を楽しめます。
夕陽の時間に福良港を出て慶野松原沖へ向かう流れがあり、花火の前から夜の海へ移っていく景色もクルーズならではの見どころです。
通常の渦潮体験とは異なり、夜の海上で音楽に合わせて広がる花火を船上から眺める、花火大会の楽しみ方が用意されています。
ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」はいつ運航されますか？
A. 2026年7月25日(土)に運航されます。
18:50に南あわじ市福良港を出航し、20:00に花火打ち上げ開始、22:00に福良港へ帰港・解散予定です。
Q. 「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」の料金はいくらですか？
A. 料金は13,000円(税込)です。
大人(中学生以上)と小学生は共通料金となり、未就学児は無料です。
発着場所は、南あわじ市福良港のうずしおクルーズ乗船桟橋となります。
Q. Instagramキャンペーンでは何が当たりますか？
A. 「#慶野松原花火大会観覧クルーズプレゼントキャンペーン」では、慶野松原花火観覧クルーズペア乗船券が5名様に当たります。
応募期間は2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59までです。
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