海上で音と光を浴びる！ ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」

記事ポイント ジョイポート淡路島の慶野松原花火大会観覧クルーズ遊覧船「咸臨丸」から海上花火を楽しむ企画公式Instagramでペア乗船券キャンペーンとインフルエンサー招待 ジョイポート淡路島の慶野松原花火大会観覧クルーズ遊覧船「咸臨丸」から海上花火を楽しむ企画公式Instagramでペア乗船券キャンペーンとインフルエンサー招待

ジョイポート淡路島が、2026年7月25日(土)に開催される「第44回南あわじ市慶野松原花火大会」において、海上の船から花火を楽しむ「観覧クルーズ」を実施します。

遊覧船「咸臨丸」で慶野松原沖へ向かい、音楽とシンクロする約3,000発の花火を海上から眺められるクルーズです。

公式Instagramでの「ペア招待券プレゼントキャンペーン」と「インフルエンサーの特別招待」も同時に実施されます。

ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」

イベント名：第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ開催日時：2026年7月25日(土) 18:50出航、22:00帰港予定発着場所：南あわじ市福良港 うずしおクルーズ乗船桟橋使用船舶：遊覧船「咸臨丸」料金：13,000円(税込)対象：大人(中学生以上)・小学生共通料金、未就学児は無料

約3,000発の花火が音楽とシンクロし、夜空と海面に響く音と光を海上で体験できます。

出航後は夕陽を背に慶野松原沖へ向かうため、花火の前にサンセット・クルーズの時間も楽しめます。

海上で弾ける大迫力の花火

花火は陸上ではなく、海上の船から眺めるスタイルです。

打ち上げ場所に近い海上では、夜空に光が広がり、海面に音が響きます。

音楽とシンクロする演出により、花火の光だけでなく、音の流れも一緒に味わえる時間です。

遊覧船「咸臨丸」で向かう慶野松原沖

18:00：受付開始 福良港18:35：乗船開始18:50：出航20:00：花火打ち上げ開始 約45分間22:00：福良港へ帰港・解散集合時間：乗船開始の30分前までに受付その他：無料駐車場あり、小雨決行、荒天中止

クルーズは福良港から出航し、夕陽を背に慶野松原沖へ向かいます。

花火打ち上げ開始までの移動時間も、海上で夕景を眺めるサンセット・クルーズとして過ごせます。

安全運航のため、開催1週間前頃に送付される乗船名簿への記入が必要です。

Instagram「#慶野松原花火大会観覧クルーズプレゼントキャンペーン」

応募期間：2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59まで賞品：慶野松原花火観覧クルーズペア乗船券5名様応募方法：公式Instagram(@uzushio_cruise)をフォローし、対象投稿に「いいね」特典：コメント記入で当選確率が2倍にアップ当選発表：2026年7月中旬頃までにDMで連絡

公式Instagramでは、ペア乗船券が当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。

応募は公式Instagramのフォローと対象投稿への「いいね」で完了します。

対象投稿へのコメント記入で、当選確率が2倍にアップする特典も用意されています。

SNSインフルエンサー特別招待

応募期間：2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59まで特典：慶野松原花火大会観覧クルーズ無料招待 5名様対象：各種SNSでフォロワー1万人以上の方条件：本クルーズの体験をSNSで発信できる方応募方法：公式Instagram宛に「インフルエンサー招待希望」とDM案内：審査の上、7月中旬頃までに担当者より詳細を案内

「慶野松原花火大会観覧クルーズ」の感動を、独自の言葉と映像で発信する方に向けた特別招待です。

対象となるのは、Instagram、YouTube、TikTok等の各種SNSでフォロワー1万人以上の方となります。

応募方法は、公式Instagram宛に「インフルエンサー招待希望」とDMを送る形式です。

約1時間で渦潮を体験するうずしおクルーズ

営業日・出航時間：ホームページにて要確認料金：中学生以上 3,000円(税込)、小学生 1,500円(税込)幼児：大人1名につき1名無料場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館 道の駅福良

全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報なども案内します。

花火大会観覧クルーズでは、通常の渦潮体験とは異なる夜の海上で、花火と音楽の時間を楽しめます。

夕陽の時間に福良港を出て慶野松原沖へ向かう流れがあり、花火の前から夜の海へ移っていく景色もクルーズならではの見どころです。

通常の渦潮体験とは異なり、夜の海上で音楽に合わせて広がる花火を船上から眺める、花火大会の楽しみ方が用意されています。

ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」はいつ運航されますか？

A. 2026年7月25日(土)に運航されます。

18:50に南あわじ市福良港を出航し、20:00に花火打ち上げ開始、22:00に福良港へ帰港・解散予定です。

Q. 「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」の料金はいくらですか？

A. 料金は13,000円(税込)です。

大人(中学生以上)と小学生は共通料金となり、未就学児は無料です。

発着場所は、南あわじ市福良港のうずしおクルーズ乗船桟橋となります。

Q. Instagramキャンペーンでは何が当たりますか？

A. 「#慶野松原花火大会観覧クルーズプレゼントキャンペーン」では、慶野松原花火観覧クルーズペア乗船券が5名様に当たります。

応募期間は2026年6月18日(木)から6月30日(火) 23:59までです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海上で音と光を浴びる！ ジョイポート淡路島「第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ」 appeared first on Dtimes.