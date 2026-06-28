趣味の“時計づくり”でFIFAワールドカップを盛り上げようという男性が静岡県浜松市にいます。



FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会をテーマにした「ぜんまい式の壁掛け時計」を製作したのは、浜松市中央区に住む黒田清孝さん（80）です。“浜松の時計おじさん”として地元住民に親しまれている黒田さん。自宅横の倉庫には工夫を凝らしたさまざまな手作り時計があります。





ワールドカップをテーマにした壁掛け時計。その仕組みは？（W杯の仕掛け時計を製作 黒田清孝さん）「毎正時になると時の数だけボールが出てキーパーがブロックします。正月からいろいろ構想を考えて今回は2026年3月ごろから作り始めました」鉄鋼関係の仕事をする黒田さんは手先の器用さを生かし、30年ほど前から趣味で“時計づくり”を始めました。かつて孫の誕生を祝う時計を製作したこともありました。（黒田清孝さん）Q孫の誕生を祝う時計は？「干支に合わせて振り子がイノシシになっています。（孫が）3時25分に生まれたので、3時25分にならないとゼンマイがまけない仕組みです」毎年6月10日の「時の記念日」に合わせて新たな作品を生み出し、2010年の南アフリカ大会や2018年のロシア大会にちなんだ時計も作ってきました。今回の作品は高さ65センチ、幅35センチ。日本と開催国の国旗が３時間ごとに入れ替わって登場します。3か月かけて完成しましたが、ボールとキーパーの動きを連動させるのが難しかったそうです。（W杯の仕掛け時計を製作 黒田清孝さん）「その年の行事に合わせた時計を毎年１つ製作しています。2026年はW杯が開催されるので、W杯の仕掛け時計を作りました。日本代表がたくさん点をとってくれて、盛り上がってくれればいいですね」ブラジルとの大一番に臨む日本代表に、浜松から“仕掛け時計”を通してエールを送っています。