八坂神社を望む屋上で北海道肉グルメ！ イコン「京都祇園ビアガーデン」

記事ポイント アパホテル京都祇園屋上にビアガーデン開業京都祇園ビアガーデンで北海道3大肉BBQ京都祇園ビアガーデンのキャンペーンと学割 アパホテル京都祇園屋上にビアガーデン開業京都祇園ビアガーデンで北海道3大肉BBQ京都祇園ビアガーデンのキャンペーンと学割

イコンが、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上に「京都祇園ビアガーデン」を2026年6月19日(金)にグランドオープンします。

八坂神社や清水寺など京都の名所や街並みを一望しながら、北海道のビールと北海道の食材を使った炭火BBQを堪能できるビアガーデンです。

今年は「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」として、北海道の「B級・伝統肉グルメ」にこだわった内容で開催されます。

イコン「京都祇園ビアガーデン」

所在地：アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上 京都府京都市東山区祇園町南側555開催期間：2026年6月19日(金)〜2026年9月26日(土)営業時間：月〜金、祝前日 17:00〜22:30営業時間：土、日、祝日 16:00〜22:30定休日：なし座席数：200席

「京都祇園ビアガーデン」は、京都の名所や街並みを一望できる屋上で開催されるビアガーデンです。

北海道のビールと北海道の食材を使った炭火BBQを、八坂神社や清水寺などを望むロケーションで味わえます。

北見の「非加熱の生ダレ」で仕込む焼肉、旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ(ザンタレ)など、北海道3大肉グルメが軸です。

北海道グルメを堪能できる炭火BBQコース

4,500円プラン：「北海道3大肉グルメ」が一度に味わえる炭火BBQプラン5,000円プラン：北海道名物ジンギスカンや北海道ブランドポーク、ザンギや旭川塩ホルモンを堪能プラン6,000円プラン(1)：北海道和牛×夢の大地ポークなど北海厳選食材で彩るBBQプラン6,000円プラン(2)：牛タンの北海バター焼きしゃぶに4種お肉がついたリッチプラン7,500円プラン：北海道ブランド肉＆海の幸をビアガーデンで満喫プレミアム炭火BBQプラン

全5プランは、飲み放題付4,500円税込から用意されています。

4,500円プランは、北見生ダレハラミ、旭川塩ホルモン、釧路ザンタレに、ブランドポーク『夢の大地』や「じゃがバター風ベルギーポテト」を盛り込んだ全10品です。

5,000円プランでは、ジンギスカン、ブランドポーク「夢の大地」、ザンギ、旭川塩ホルモン、いも餅チーズ、カラマリフリットなど全12品を味わえます。

6,000円プラン(1)は、ブランド牛『サロマ和牛』とブランド豚『夢の大地』を組み合わせた内容です。

旭川塩ホルモン、名物『釧路ザンタレ』、とろける『チーズいも餅』など、北海グルメが全13品そろいます。

6,000円プラン(2)は、目の前で北海道産バターを絡めて仕上げる『牛タンバター焼きしゃぶ』がメインです。

7,500円プランは、北海道ブランド牛『サロマ和牛』、葱塩牛タン、北見生ダレ焼肉に、殻付き帆立、屋台のイカ焼き、えび串といった海鮮BBQまで含む全16品です。

北海道のビールを含む飲み放題ドリンク

生ビール：『SORACHI1984』生ビール：『エビス樽生』生ビール：『サッポロ黒ラベル』生ビール：『北海道生搾り』小瓶ビール：伝統の『サッポロラガー赤星』などビール：ナショナルブランドビール含め10種類以上

飲み放題ドリンクには、生ビール4種類が登場します。

『SORACHI1984』『エビス樽生』『サッポロ黒ラベル』『北海道生搾り』を、炭火BBQと一緒に味わえます。

期間限定のオープニングキャンペーン

オープニングキャンペーン：2026年6月19日(金)〜2026年7月9日(木)割引：おひとり様に付き最大1,000円OFF学割：2026年6月19日(金)〜2026年9月26日(土)学割対象：全プラン対象500円OFF学割価格：最安値4,000円〜

京都の街並みを望む屋上で、北見・旭川・釧路の肉グルメを炭火BBQとして楽しむ構成です。

プランごとにブランド肉、牛タン、海鮮BBQなど内容が変わるため、食べたい北海道食材に合わせて選び分けられます。

複数の生ビールをそろえた飲み放題が、焼肉やザンギ、ホルモンなど味の異なる料理に寄り添います。

イコン「京都祇園ビアガーデン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「京都祇園ビアガーデン」はどこで開催されますか？

A. アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上で開催されます。

所在地は京都府京都市東山区祇園町南側555です。

Q. 「京都祇園ビアガーデン」の開催期間はいつですか？

A. 開催期間は2026年6月19日(金)から2026年9月26日(土)までです。

定休日はなしとされています。

Q. 炭火BBQコースはいくつありますか？

A. 北海道グルメを堪能できる炭火BBQコースは全5プランです。

飲み放題付4,500円税込から用意されています。

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