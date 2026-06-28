体圧測定から約1時間試眠へ！ 万歳家具「眠りの専門店 nemurie」

記事ポイント 万歳家具「眠りの専門店 nemurie」愛知県一宮市開業体圧測定器で身体状態や寝姿勢を分析約1時間マットレスを試せる試眠ルーム 万歳家具「眠りの専門店 nemurie」愛知県一宮市開業体圧測定器で身体状態や寝姿勢を分析約1時間マットレスを試せる試眠ルーム

万歳家具が、愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie」を新規オープンします。

体圧測定器を用いた身体の状態や寝姿勢の分析と、気になるマットレスを約1時間試せる試眠ルームを備えた店舗です。

店内にはインドアグリーンやアートグリーンも取り揃えられ、寝具選びと暮らしの空間づくりをあわせて行えます。

万歳家具「眠りの専門店 nemurie」

店舗名：眠りの専門店 nemurie店舗所在地：〒491-0914 愛知県一宮市花池3丁目28-1電話番号：0586-45-0196オープン日：2026年6月20日(土)AM10:00駐車場：あり(無料)駐車台数：12台

「眠りの専門店 nemurie」は、マットレス選びを体圧測定と試眠で進められる店舗です。

体圧測定器では、一人ひとりの身体の状態や寝姿勢を分析できます。

気になるマットレスは試眠ルームで約1時間試せるため、短時間ではわからない寝心地や身体との相性に触れながら選べます。

店内には、暮らしに癒しと彩りをもたらすインドアグリーンや、お手入れの手間なく楽しめるアートグリーンも並んでいます。

自然を感じる空間の中で、寝具と住まいの印象をあわせて考えられる構成です。

身体の状態や寝姿勢を分析する体圧測定

体圧測定器を用いて、身体の状態や寝姿勢を分析します。

測定した内容をもとに、科学的な視点からマットレス選びの提案を受けられます。

寝心地の印象だけでなく、身体との相性を確かめるための手がかりにもなる内容です。

マットレスは毎日使う家具なので、身体の状態や寝姿勢を見ながら比べられる点が判断材料です。

約1時間マットレスを試せる試眠ルーム

試眠時間：約1時間

試眠ルームでは、気になるマットレスを実際に試せます。

短時間ではわからない寝心地や身体との相性を、ゆっくり体感できる設備です。

体圧測定の結果と試眠で感じた寝心地をあわせて、マットレスを見比べられます。

店頭で横になって試せるため、硬さや身体への当たり方を確かめながら選べます。

寝具選びとあわせたインドアグリーン

店内には、暮らしに癒しと彩りをもたらすインドアグリーンが取り揃えられています。

自然を感じる空間づくりは、空間の印象を大きく変えます。

マットレスやベッドフレームだけでなく、住まいの雰囲気もあわせて考えられる店内です。

寝室やリビングに自然を感じる要素を加えたいときの選択肢になります。

お手入れの手間なく楽しめるアートグリーン

アートグリーンは、お手入れの手間なく楽しめるグリーンです。

暮らしに癒しと彩りをもたらすものとして、店内に取り揃えられています。

水やりなどの手間を抑えながら、自然を感じる空間をつくりたい場面に向いています。

寝具と一緒に見ることで、部屋全体の印象づくりを考えやすくなります。

ベッドフレームまたはマットレス購入の来店特典

対象：ベッドフレーム、またはマットレスを購入した方特典：こだわりのお茶

来店特典として、ベッドフレームまたはマットレスを購入した方にこだわりのお茶がプレゼントされます。

寝具を選んだあと、暮らしの中で味わえる特典です。

マットレスやベッドフレームの購入とあわせて受け取れます。

一宮市の新店舗としてオープン

万歳家具は、名古屋市天白区でベッド専門店「ネムリエ」を運営しています。

今回、愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie」を新規出店します。

一宮市の店舗では、体圧測定器、試眠ルーム、インドアグリーン、アートグリーンを組み合わせて、マットレス選びと空間づくりを行えます。

無料駐車場があり、駐車台数は12台分です。

体圧測定で身体の状態や寝姿勢を見たうえで、約1時間の試眠でマットレスの寝心地を確かめられます。

インドアグリーンやアートグリーンも並ぶ店内で、寝具と暮らしの空間をあわせて選べます。

万歳家具「眠りの専門店 nemurie」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「眠りの専門店 nemurie」はどこにオープンしますか？

A. 愛知県一宮市花池3丁目28-1にオープンします。

店舗所在地は〒491-0914 愛知県一宮市花池3丁目28-1です。

Q. 「眠りの専門店 nemurie」ではマットレスを試せますか？

A. 試眠ルームが完備されており、気になるマットレスを実際に約1時間試せます。

短時間ではわからない寝心地や身体との相性をゆっくり体感できます。

Q. 体圧測定器では何を分析しますか？

A. 体圧測定器を用いて、一人ひとりの身体の状態や寝姿勢を分析します。

科学的な視点からマットレス選びの提案を受けられます。

Q. 来店特典はありますか？

A. ベッドフレーム、またはマットレスを購入した方に、こだわりのお茶がプレゼントされます。

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