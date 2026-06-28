髪を整える時間に心地よい風！ Re・De「Re・De Hairdry+ / Re・De Hair Straight」

記事ポイント Re・De Hairdry+／Straightが一時品薄白石麻衣さん起用・テレビCM後にRe・De関心増Re・Deが追加生産・出荷強化、再入荷案内 Re・De Hairdry+／Straightが一時品薄白石麻衣さん起用・テレビCM後にRe・De関心増Re・Deが追加生産・出荷強化、再入荷案内

ピクセラが、ウェルネスブランドRe・Deの理美容家電シリーズ「Re・De Hairdry+」および「Re・De Hair Straight」の一時的な品薄と欠品を知らせています。

テレビCM放映とブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を契機に、想定を上回る注文があり、一部販売チャネルで品薄および欠品が発生しています。

現在は追加生産と出荷体制の調整が進められ、再入荷時期は各販売店や公式オンラインストアなどで順次案内されます。

Re・De「Re・De Hairdry+ / Re・De Hair Straight」

対象製品：「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」状況：一部販売チャネルで一時的な品薄および欠品再入荷時期：各販売店および公式オンラインストア等で順次案内発表日：2026年6月26日

Re・Deは、毎日の暮らしの中にある整える時間を、より美しく、より心地よい体験へと変える製品づくりを行うウェルネスブランドです。

理美容家電シリーズは、髪を整える時間を美しく心地よい体験へと変えるデバイスとして関心を集めています。

ブランドミューズに白石麻衣さんを迎えた新ブランドCM「まいにち、マイ Re・De。」の放映開始後、ブランドおよび理美容家電シリーズへの関心が急激に高まりました。

軽量設計とパワフルな風を両立する「Re・De Hairdry+」

製品名：「Re・De Hairdry+」カテゴリ：ドライヤー特長：リンゴ1個分ほどの軽量設計とパワフルな風

毎日のヘアドライをより快適にする製品として、扱いやすさとデザイン性を兼ね備えています。

日常のヘアケア時間を心地よく整える理美容家電です。

上質なデザインを追求した「Re・De Hair Straight」

製品名：「Re・De Hair Straight」カテゴリ：ストレートアイロン特長：使いやすさとRe・Deらしい上質なデザイン

「Re・De Hair Straight」は、髪を美しく整えるための使いやすさを追求したストレートアイロンです。

Re・Deらしい上質なデザインも取り入れられています。

毎日のスタイリング時間に、機能性と心地よさをもたらす製品です。

追加生産と出荷体制の強化

Re・Deでは、現在の品薄と欠品の状況を速やかに解消するため、追加生産と出荷体制の強化が進められています。

今後も市場の需要動向を見極めながら、安定した供給体制の構築を進めていきます。

再入荷時期については、各販売店および公式オンラインストア等を通じて順次案内される予定となっています。

軽量設計のドライヤーと上質なデザインのストレートアイロンが、毎日の髪を整える時間に寄り添うラインナップです。

ヘアドライやスタイリングの時間を、Re・Deらしい心地よさで整えられる理美容家電シリーズとなっています。

Re・De「Re・De Hairdry+ / Re・De Hair Straight」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」はどのような状況ですか？

A. テレビCM放映とブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を契機に想定を上回る注文があり、一部販売チャネルで一時的な品薄および欠品が発生しています。

Q. 再入荷時期はどこで案内されますか？

A. 再入荷時期は、各販売店および公式オンラインストア等を通じて順次案内されます。

現在は追加生産と出荷体制の調整が進められています。

Q. 「Re・De Hairdry+」はどのような製品ですか？

A. 「Re・De Hairdry+」は、リンゴ1個分ほどの軽量設計とパワフルな風を両立し、毎日のヘアドライをより快適にするドライヤーです。

Q. 「Re・De Hair Straight」はどのような製品ですか？

A. 「Re・De Hair Straight」は、髪を美しく整えるための使いやすさと、Re・Deらしい上質なデザインを追求したストレートアイロンです。

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