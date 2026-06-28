華道家・假屋崎省吾氏（67）が28日、日本テレビ「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演し、20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

親交が深かった假屋崎氏は「とにかくショックですよね。親との別れ2回ありましたでしょ。私は美輪さんのことを第2の母と慕っていましたのでこれ以上ショックなことは自分の人生でないんじゃないかなと思うぐらい、そのぐらい心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような、放心状態です」と胸中を明かした。

小学生時代に「老女優は去りゆく」を聴いてファンになり、大人になって毎月公演に通うようになった。そのうちに名前を覚えてもらい、假屋崎氏が作品集を出版する時に推薦文をお願いすると「美をつむぎ出す手を持つ人」と書いてくれたという。

美輪さんの魅力を聞かれると「本物である、見せかけではない」と言い、「酸いも甘いも全部経験されていらっしゃった。自分も苦しんだことがいっぱいあるのでご自身がそういったもののためにずっと戦ってきたわけです。LGBTのこともそうです、私がカミングアウトできたのも美輪さんのおかげですし」と感謝の思いを明かす。

亡くなったことは「世界の大損失」という假屋崎氏。5月15日の誕生日に花を贈ると、いつもは美輪さんからかかってくる電話がなかった。「どうしたかな…それが虫の知らせっていうことかなと思いました」と明かし、「とにかく安らかに、これからも世界平和のためにみんなで戦いますよ、頑張りますよ、見てて、守ってくださいってお伝えしたいですね」としみじみと語っていた。