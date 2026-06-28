歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES」（日曜後9・00）にVTR出演した。

同局のバラエティー番組出演は約20年ぶり。「出張ゴールデンストーンズin韓国」と題した企画で、「SixTONES」とともに、韓国ロケを楽しむ模様が放送された。

番組では、人生初のサプライズに挑んだ。6人が横並びでオープニングトークを撮る間、明菜はこっそり背後から接近。バレずに成功できるか挑戦した。

小さく跳びながら、少しずつ6人に接近する明菜。しかし、途中で京本大我、松村北斗が後ろを振り返った瞬間に視界に入ってしまった。笑顔のままピョンピョン跳び続ける明菜。一同は「え〜！？」「来てるじゃん！」「あれ〜！？」と驚きながら、明菜に向かって同じように跳びながら近寄った。松村は「出会い方も“ウサギ”の出会い方」と評していた。

明菜のサプライズは失敗に終わった。両手を合わせるポーズで謝ったが、満面の笑みだった。

メンバーから「バラエティーで見たことがないという」と驚きの声が上がる、明菜は「出ないです」と笑顔で返答。出演の理由を聞かれると、「皆さんなので…大好きなので」と打ち明けた。

田中樹から「僕たちは何て呼べばいいですか？」と問われると、明菜は「明菜でいい」と返答。恐縮する一同に、松村だけは「分っかりました！」と威勢良く返答し、笑わせていた。