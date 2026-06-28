「西武１−５日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）

日本ハムが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。貯金を今季最多の９とし、首位とのゲーム差を３に縮めた。

１点を追う五回、それまで好投を許していた西武先発・渡辺を攻略。先頭の吉田の二塁打をきっっかけに２四球などで２死満塁とし、水谷がカウント２−２からの外角低めの直球を右前に運ぶ２点適時打で逆転した。

水谷は「必死のパッチです」と振り返った。このカードから髪を編み込んだニューヘアスタイルにイメージチェンジ。「髪の毛のように繋いでもらったおかげで１本出ました」と喜んだ。

六回には好調の吉田の左前適時打で加点。七回は前夜決勝打の奈良間の左越え適時二塁打で突き放した。

先発の福島は６回４安打１失点で３勝目。初回、岸、ネビンの連続二塁打で先制点を許したが、二回以降は最速１５５キロの力強い直球を武器に無失点に封じた。

「めちゃくちゃ状態が良かったわけではなかったのですが、何とか６回にまとめることができました。初回の失点はもったいなかったですが、うまく切り替えてギアを上げられたきっかけになったと思います」とコメントした。