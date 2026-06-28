「名探偵コナン」を実写化したら工藤新一を演じてほしい芸能人ランキング！ 同率2位「高橋文哉」「山崎賢人」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」を実写化したら工藤新一を演じてほしい芸能人ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「高校生の制服が似合いそうだから」（30代女性／岐阜県）、「かっこいいし、スポーツできそうだし、推理系の長ゼリフ見てみたいと思うからです」（20代女性／佐賀県）、「かっこよさとかわいいを持っているギャップさで実写の映画化して欲しいです」（20代女性／鳥取県）といったコメントがありました。
回答者からは、「クールさと知的な雰囲気を兼ね備えていて、工藤新一のイメージに合っていると思うからです。シリアスな演技だけでなく、コミカルな場面も自然に演じられる点も魅力だと思います」（20代男性／埼玉県）、「クールなキャラクターを演じるのも上手くて推理しているのが似合いそう」（30代女性／香川県）、「山崎賢人さんは知的で端正な雰囲気があり、頭脳明晰な工藤新一の役にぴったりだと思います。シリアスな表情も自然にこなせそうで、原作のイメージを損なわないと感じます」（30代女性／東京都）」
回答者からは、「爽やかな感じが似合ってると思うから」（30代女性／福岡県）、「なんとなく工藤新一の雰囲気と似ていると感じるからです。クールで落ち着いた印象や、役柄に合いそうな雰囲気があり、実写版があればぜひ演じてほしいと思いました」（40代女性／兵庫県）、「端正なルックスと高身長で、工藤新一の『誰が見ても目を引く高校生』という設定にぴったりだからです。さらにクールな雰囲気を持ちながらも、時折見せる優しさや少年らしさを表現できるからです。新一はただのイケメンではなく、頭脳明晰で自信家、それでいて蘭を大切に思う繊細さも持っているキャラクターだからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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同率2位：高橋文哉／25票端正な顔立ちと爽やかな魅力で若者から絶大な支持を受ける高橋文哉さんが同率2位です。高校生探偵としての若々しさや知的な佇まいを自然体に演じられるイメージがあります。事件現場で見せる鋭いまなざしと、蘭の前で見せる照れくさそうな少年っぽさのメリハリを好演してくれると期待されています。
同率2位：山崎賢人／25票数々の大ヒット漫画実写化作品で主演を務めてきた山崎賢人さん（※崎はたつさき）も同率2位にランクイン。圧倒的なビジュアルと確かなアクション・演技経験を兼ね備えており、難事件に毅然（きぜん）と立ち向かう「平成のシャーロック・ホームズ」にふさわしい華のあるヒーロー像を安心して任せられる点が魅力です。
回答者からは、「クールさと知的な雰囲気を兼ね備えていて、工藤新一のイメージに合っていると思うからです。シリアスな演技だけでなく、コミカルな場面も自然に演じられる点も魅力だと思います」（20代男性／埼玉県）、「クールなキャラクターを演じるのも上手くて推理しているのが似合いそう」（30代女性／香川県）、「山崎賢人さんは知的で端正な雰囲気があり、頭脳明晰な工藤新一の役にぴったりだと思います。シリアスな表情も自然にこなせそうで、原作のイメージを損なわないと感じます」（30代女性／東京都）」
1位：目黒蓮／30票大混戦を制して1位の座に就いたのは、Snow Manの目黒蓮さんです！ スマートで知的な雰囲気が、天才的な推理力を誇る工藤新一の凛としたクールさに完全合致。蘭を一途に思い続ける熱くストレートな心根や、どんな困難にも屈しない圧倒的な主人公オーラを放つ姿を演じてほしいという声が多数寄せられました。
回答者からは、「爽やかな感じが似合ってると思うから」（30代女性／福岡県）、「なんとなく工藤新一の雰囲気と似ていると感じるからです。クールで落ち着いた印象や、役柄に合いそうな雰囲気があり、実写版があればぜひ演じてほしいと思いました」（40代女性／兵庫県）、「端正なルックスと高身長で、工藤新一の『誰が見ても目を引く高校生』という設定にぴったりだからです。さらにクールな雰囲気を持ちながらも、時折見せる優しさや少年らしさを表現できるからです。新一はただのイケメンではなく、頭脳明晰で自信家、それでいて蘭を大切に思う繊細さも持っているキャラクターだからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)