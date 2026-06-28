「美脚健在」白石麻衣、白い超ミニ丈パンツで圧巻美脚を披露！ 「年齢とか超越してる」「ずっと天使」
俳優の白石麻衣さんは6月28日、自身のInstagramを更新。フランス・パリで撮影したプライベートショットを披露しました。
【写真】白石麻衣、圧巻美脚を披露！
この投稿にコメントでは「可愛い スタイル抜群」「ずっと天使」「ホワイトコーデかわいいです」「心臓もちません」「まいやん足長すぎ」「年齢とか超越してる可愛いさよね」「美脚健在」「リカちゃん人形立ってるかと思った」「美白の天使」「30とは思えん美しさよ」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】白石麻衣、圧巻美脚を披露！
「リカちゃん人形立ってるかと思った」白石さんは「Paris」とつづり、フランス・パリで撮影した4枚のプライベートショットを投稿。白いトップスに超ミニ丈のショートパンツ、白いブーツを合わせたコーディネートで、圧巻の美脚を披露しています。
この投稿にコメントでは「可愛い スタイル抜群」「ずっと天使」「ホワイトコーデかわいいです」「心臓もちません」「まいやん足長すぎ」「年齢とか超越してる可愛いさよね」「美脚健在」「リカちゃん人形立ってるかと思った」「美白の天使」「30とは思えん美しさよ」と称賛の声が多数寄せられています。
「いつまでも女神すぎる」24日の投稿では、淡い水色の肩出しトップスを着用した撮影オフショットや顔のアップ写真を投稿し、圧巻の透明感を披露している白石さん。ファンからは「か、か、かわいい…え、可愛い」「やっぱり美人だわ」「いつまでも女神すぎる」「目が綺麗」「花より綺麗」「透明感ありがとう」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)