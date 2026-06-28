「におう家」はお金が貯まらない？ゴミ箱だけじゃない、プロが目撃した意外な共通点とは
夏になると、家の中の“におい”が気になることはありませんか。生ゴミ、湿気、使いっぱなしの水回り、ゴミ箱……。そのにおい、家の中に不要なものや手間が増えすぎているサインかもしれません。
『貯まる片づけ 時間とお金にゆとりが生まれる』（西崎彩智著 ※崎はたつさき）では、家を片づけることで無駄な支出が減り、時間や心のゆとりも生まれることをお片づけ習慣化コンサルタントの著者が紹介する一冊。
本書を一部抜粋し、夏場に気を付けたい「におう家」の特徴や、ものを減らして家事の手間と無駄な出費を抑えるための具体的なポイントを解説します。
【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点
家がにおうのは、無駄に購入した余計なものが家中にあふれているからです。視覚的に片づいていないため、においケアにまで手が回らない。ですから「におう家ほどお金が貯まらない」といえるのです。
また、片づいていない家のキッチンは、スポンジや洗剤もやたらと多いのが特徴です。スポンジは食器洗い用、フライパン用、洗い桶用、シンク用など、何種類もあります。でもスポンジは、1つ、2つで十分なのです。
洗剤についても、食器洗い用や手洗い用など何種類もありますが、おすすめは無添加の食器洗い用洗剤を一つ置くこと。手洗いもできて手荒れもしないので、石けんもゴム手袋も不要です。
プラプラぶら下がる派手な色のゴム手袋が、キッチンの景観を損ねることもありません。
このように、1本で何役もこなすアイテムを取り入れると、自然とものを減らすことができます。
さらにいうと、わが家にはコップが3つしかありません。3つしかないので、使ったらすぐに洗わないと、次に飲みたいものが飲めません。そうすると必然的に、使ったらすぐに洗うという習慣がつきます。
とにかく、においケアで大事なことは、"すぐに"行うこと。あらかじめものを減らしておけば、片づけやすくなるのはもちろん、すぐに行う習慣が自然とつくのではないでしょうか。
ものが少ないということは、支出も抑えられていることを意味します。
ゴミ箱がたくさんあると、一つひとつになかなか溜まりませんし、いちいち集めるのも面倒なので、ゴミ箱にはいつもゴミが入ったまま。暑くなると、そういったゴミ箱からも、においが発生します。
家じゅうのゴミをすぐに処分するなら、ゴミ箱は一つ置けば十分です。そのゴミ箱が溜まったらすぐ捨てることになるので、においも出にくくなります。
たった一つのゴミ箱は、ぜひ「お気に入りのもの」を選びましょう。自分の好きなものなら、大事に使おうとするので、ゴミがあふれていたら気になるし、汚れたらお手入れもするでしょう。
わが家のゴミ箱は、ちょっとこだわって蓋が自動で開閉するタイプ。2万円ほどしましたが、調理中の手が汚れているときも開閉できて、すごく便利です。手を使わないので、ゴミ箱自体が手垢で汚れることもありません。
ゴミ箱を「見たくないもの」「触りたくないもの」ではなく、「お気に入りのもの」にすることで、ストレスを感じることなく、溜まったゴミをこまめに処分するようになるはずです。
著者：西崎 彩智（お片づけ習慣化コンサルタント）
1967年生まれ、岡山県出身。大学卒業後、住宅メーカーのインテリアコーディネーターとして従事。結婚し、20年間専業主婦を経験したが離婚。その後はヨガスタジオの店長としてスタジオに通う多くの女性のさまざまな相談に応じる。2015年、得意の片づけを生かして起業。お片づけ習慣化講座「家庭力アッププロジェクト」修了生は全国で4000人を上回る。
(文:西崎 彩智（お片づけ習慣化コンサルタント）)
『貯まる片づけ 時間とお金にゆとりが生まれる』（西崎彩智著 ※崎はたつさき）では、家を片づけることで無駄な支出が減り、時間や心のゆとりも生まれることをお片づけ習慣化コンサルタントの著者が紹介する一冊。
【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点
におう家ほどお金が貯まらない片づけに悩んでいる家はお金にも悩んでいることが多いのですが、特に夏になると、それが「におい」にもなって表面化します。
家がにおうのは、無駄に購入した余計なものが家中にあふれているからです。視覚的に片づいていないため、においケアにまで手が回らない。ですから「におう家ほどお金が貯まらない」といえるのです。
片づいていない家は不要なものが多いもともと片づいていない家は、三角コーナーやゴミ箱など、実は不要なものが多い。それらがにおいの原因になっているので、当たり前に使っているものをなくすと、においケアにつながります。
また、片づいていない家のキッチンは、スポンジや洗剤もやたらと多いのが特徴です。スポンジは食器洗い用、フライパン用、洗い桶用、シンク用など、何種類もあります。でもスポンジは、1つ、2つで十分なのです。
洗剤についても、食器洗い用や手洗い用など何種類もありますが、おすすめは無添加の食器洗い用洗剤を一つ置くこと。手洗いもできて手荒れもしないので、石けんもゴム手袋も不要です。
プラプラぶら下がる派手な色のゴム手袋が、キッチンの景観を損ねることもありません。
このように、1本で何役もこなすアイテムを取り入れると、自然とものを減らすことができます。
さらにいうと、わが家にはコップが3つしかありません。3つしかないので、使ったらすぐに洗わないと、次に飲みたいものが飲めません。そうすると必然的に、使ったらすぐに洗うという習慣がつきます。
とにかく、においケアで大事なことは、"すぐに"行うこと。あらかじめものを減らしておけば、片づけやすくなるのはもちろん、すぐに行う習慣が自然とつくのではないでしょうか。
ものが少ないということは、支出も抑えられていることを意味します。
ゴミ箱、家に何個ありますか？散らかっている家ほどゴミ箱が多く、家のあちこちにあることが多いです。
ゴミ箱がたくさんあると、一つひとつになかなか溜まりませんし、いちいち集めるのも面倒なので、ゴミ箱にはいつもゴミが入ったまま。暑くなると、そういったゴミ箱からも、においが発生します。
家じゅうのゴミをすぐに処分するなら、ゴミ箱は一つ置けば十分です。そのゴミ箱が溜まったらすぐ捨てることになるので、においも出にくくなります。
たった一つのゴミ箱は、ぜひ「お気に入りのもの」を選びましょう。自分の好きなものなら、大事に使おうとするので、ゴミがあふれていたら気になるし、汚れたらお手入れもするでしょう。
わが家のゴミ箱は、ちょっとこだわって蓋が自動で開閉するタイプ。2万円ほどしましたが、調理中の手が汚れているときも開閉できて、すごく便利です。手を使わないので、ゴミ箱自体が手垢で汚れることもありません。
ゴミ箱を「見たくないもの」「触りたくないもの」ではなく、「お気に入りのもの」にすることで、ストレスを感じることなく、溜まったゴミをこまめに処分するようになるはずです。
著者：西崎 彩智（お片づけ習慣化コンサルタント）
1967年生まれ、岡山県出身。大学卒業後、住宅メーカーのインテリアコーディネーターとして従事。結婚し、20年間専業主婦を経験したが離婚。その後はヨガスタジオの店長としてスタジオに通う多くの女性のさまざまな相談に応じる。2015年、得意の片づけを生かして起業。お片づけ習慣化講座「家庭力アッププロジェクト」修了生は全国で4000人を上回る。
(文:西崎 彩智（お片づけ習慣化コンサルタント）)