タイムマシーン3号・関太、“痛車”に変身した愛車を披露！ 「まさかの本人www」「おもしろすぎました」
タイムマシーン3号・関太、“痛車”に変身した愛車を披露！ 「まさかの本人www」「おもしろすぎました」
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太さんは6月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。“痛車”に変身した自身の愛車を披露しました。
【写真】タイムマシーン3号・関太の“痛車”
「まさかの本人www」関さんは「皆さん安全運転を」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の写真が大きくプリントされ、女性のイラストや「2024ブレイク芸人ランキング4位」の文字などが書かれたピンク色の“痛車”の写真を載せています。
この投稿にコメントでは「やられましたね（泣）」「それはほんの入り口です」「これいたら 脇見で事故る」「まさかの本人www」「六合村の星って入れて欲しかった」「カッコイイ ずっとこれでいて欲しいです」との声が寄せられています。
「関さんの反応最高でした!!」27日にフジテレビ系で放送された『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』の企画で自身の愛車にサプライズを施された関さん。番組放送終了後に“痛車”に変身した愛車を公開し、番組視聴者からも「ドッキリ面白くて笑いが止まらなかったです」「最高でした」「関さんの反応最高でした!!」「おもしろすぎました」「放送後に公開する律儀さ」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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