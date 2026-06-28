◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 DeNA(28日、横浜スタジアム)

DeNAは首位巨人に敗れて、借金が「14」に膨らみました。

先発・石田裕太郎投手は、今季巨人戦で4試合目の先発。ここまで3戦はすべてクオリティースタート(6回以上、3自責点以内)を達成も、3戦全敗と白星が付いていませんでした。

この日は初回こそ三者凡退の立ち上がりも、2回にピンチを招いてからキャベッジ選手にタイムリーを浴び、先制を許しました。

4回にも1アウト1、3塁から、ピッチャーの井上温大投手に犠牲フライを浴びて追加点を献上。石田投手は6回2失点とこの日もクオリティースタートを記録も、2点ビハインドで降板しました。

一方の打線は今季3度の対戦で防御率0.43に抑え込まれている相手先発・井上投手を前に、この日も打線が沈黙。2回に度会隆輝選手がチーム初ヒットを記録しますが、7回をわずか2安打に封じ込まれて得点できません。

それでも2点を追う8回、巨人2番手・大勢投手からこの日初めて得点圏にランナーを置くと、 三森大貴選手のタイムリー2ベースで1点差に。しかし、なおも続いたチャンスで代打・宮粼敏郎選手が田中瑛斗投手の前にセカンドライナーに倒れ、9回はマルティネス投手に封じられて敗戦しました。

敗れたDeNAは2試合の雨天中止を挟んで2連敗。セ・パ交流戦明けは1勝5敗と苦しんでいます。