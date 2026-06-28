ダブル台風や梅雨前線による大雨によって全国各地で冠水や土砂災害などが発生しました。台風が前線を刺激したことで活発化し、大雨が長引いたとみられています。専門家によると「台風のたまご」が新たに2つ発生。梅雨が明けるまでに再び台風が来る恐れもあるといいます。【真相報道バンキシャ！】

■地面が割れ、水が噴き出した

26日午前5時30分ごろに大阪市内の防犯カメラが捉えた映像には、激しい雨が降る中、マンホールから水が噴き出す様子が記録されていた。するとその10秒後、突然、爆発したようにアスファルトを突き破り、地面から大量の水があふれ出してきた。道路が見えなくなるほどの、この濁った水の噴出は、およそ2分半続いた。

そして、水の噴出がとまると、映像には走って車道に出てくる人の姿が。その人物は、車を制止すると吹き飛ばされたマンホールの一部を移動させ、交通誘導を行っていた。

水の噴出からおよそ10分、落ち着いたようにみえたそのとき…、ふたたび激しく水が噴き出した。幸い、ケガをした人はいなかったという。

27日、バンキシャがその現場に向かうと、発生からわずか1日、道路は補修されていた。

■日本列島の広い範囲を襲った大雨

台風や梅雨前線がもたらした大雨は、日本列島の広い範囲を襲った。27日、バンキシャは、大阪・柏原市にある乗馬体験ができる施設「和種馬ホースランド」へ。代表の横山雅始さんが案内してくれたのは……。

バンキシャ!

「たくさんの馬が水たまりの上を歩いています」

地面全体を覆うような広い水たまりの中を、何頭もの馬が歩いていた。実はここ、普段は乗馬などを行っている場所なのだ。雨で浸水し、木製の柵が流され、横山さんたちは片付けに追われていた。

25日（木）から26日（金）の2日間で、この地域には平年の1か月分以上の雨が降った。保管していたエサの干し草なども水に浸かり、一部を処分することになってしまったという。

和種馬ホースランド代表・横山雅始さん

「もう、まったく想定外でしたから、こういう想定外への対策ってしてないですね」

■台風のたまごが新たに2つ発生〜専門家

今回、日本に接近した2つの台風。

その周りにある、大量の暖かく湿った空気が梅雨前線へ次々と流れ込み、前線が活発化したことで、大雨が長引いたという。

台風に詳しい専門家は、すでに台風のたまごが新たに2つ発生していて、今後の動きに注意が必要だと指摘する。

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横浜国立大学／台風科学技術研究センター 筆保弘徳センター長

「どんどん台風のたまごが発生しやすい場が、いまも起きている。それがしばらく続くと思います。少なくともこの梅雨の期間は、警戒してほしいと思います」

（6月28日放送『真相報道バンキシャ！』より）