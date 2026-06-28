「ヨイトマケの唄」「愛の讃歌（さんか）」などの名曲で知られ、舞台、映像、文筆と多方面で活躍した歌手、俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが２０日午前９時３０分、老衰で死去した。

９１歳だった。告別式は近親者で済ませた。

所属事務所によると、約３か月前に体調を崩し、自宅で静養していた。「最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じた」という。

長崎市出身。１０歳で被爆した。上京後、国立音大付属高校（東京）を中退してプロ歌手になり、東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里（ぎんぱり）」に出演。「神武以来の美少年」と称され、１９５７年に自ら詞を訳した「メケ・メケ」で注目された。化粧を施し、女装して歌う姿は「シスターボーイ」と呼ばれ、戦後日本にジェンダーを超えた生き方を示した先駆者だった。

６０年代には母親への愛情と労働者の尊厳を歌い上げた自作「ヨイトマケの唄」がヒットした。江戸川乱歩、川端康成、三島由紀夫らの文化人とも交流した。

演劇では、寺山修司作「毛皮のマリー」や、三島が乱歩の小説を戯曲化した「黒蜥蜴（とかげ）」など独創的な舞台に主演した。寺山や三島の死後も自身の演出で再演を重ねた。仏歌手エディット・ピアフの生涯を描いた「愛の讃歌」やオーストリア王妃エリザベートを演じた「双頭の鷲（わし）」でも高い評価を受けた。

過酷な人生体験を踏まえたトークも支持され、テレビ、ラジオで活躍した。２００５年からは江原啓之さんと出演したトーク番組「オーラの泉」（テレビ朝日）が人気となった。

ＮＨＫ「花子とアン」のナレーションを担当し、北野武監督の映画「ＴＡＫＥＳＨＩＳ’」にも出演した。宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」「ハウルの動く城」では声優を務めた。

ＮＨＫ紅白歌合戦には１２〜１５年に４回連続で出場し、１２年には黒一色のシンプルな服装で「ヨイトマケの唄」を熱唱した。

歌手として交流があった加藤登紀子さん（８２）の話 「原爆の被爆地・長崎で生まれ、どんな時も戦争の恐ろしさを訴えて来られました。シャンソンを通して強い意志を表現する極意、日本語の訳詞の大切さを教えていただきました。心からご冥福（めいふく）をお祈りします」

舞台「黒蜥蜴（とかげ）」で共演した俳優の中島歩さん（３７）の話 「最期まで魂のこもった言葉を残してくださったことに奮い立たされます。我々はその意思に応えて生活し、勇気を継いで表現しなければなりません。何もない僕を見つけてくださってありがとうございました。美輪さん、愛しています」