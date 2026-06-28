俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの竹内涼真が6月28日、函館競馬場で行われたG3・函館記念の表彰式プレゼンターを務めた。

【函館記念】21歳・小林美駒が重賞初制覇！ファウストラーゼンで大接戦を制す

開設130周年を迎えた函館競馬場で表彰式に登壇した竹内は、「130年という長い歴史を紡いできた函館競馬場で、こうして節目の年に初めてプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います」とコメント。優勝したファウストラーゼンと小林美駒騎手、関係者を祝福し、「今後のファウストラーゼン号の活躍がとても楽しみです」と期待を寄せた。

小林美駒が重賞初制覇

また、函館競馬場については、「スタンドの向こうに美しい海が見える日本で唯一のこの特別な舞台で、馬と人が一体となってゴールへ突き進む姿は、まさに極上のスポーツエンターテインメントだと肌で感じました」と感想をコメント。

さらに、「130年もの間、ここでたくさんの感動が生まれてきたことを思うと、より一層、胸が熱くなります」と振り返り、「今後も皆さまと、中央競馬の興奮と感動を共有し続けることができたら嬉しいです」とメッセージを送った。