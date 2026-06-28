友人が【ミスコン】に出場。すると、彼女に“ある異変”が...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。大学のミスコンに出場したことをきっかけに、少しずつ変わってしまった幼馴染。応援していたはずなのに、約束を軽視する態度や無神経な言動が続き、主人公との関係は思わぬ結末を迎えることになります。

私には、小さい頃からずっと仲のいい幼馴染がいました。

大学に進学してからも変わらない関係が続くと思っていましたが、ある日、彼女が大学のミスコンに出場することになったのです。

私は自分のことのようにうれしく、全力で応援していました。

ところが、ミスコン活動が本格化するにつれて、彼女はほかの候補者への不満や周囲への愚痴を口にするようになりました。

会うたびにネガティブな話を聞かされるうちに、私は少しずつ疲れを感じ始めます。

以前のやさしく素直な彼女ではなく、見栄を張ったり、自分を大きく見せたりする姿が目立つようになっていたのです。

それでも長年の友人だからと信じ、私は変わらず話を聞き続けていました。

このときは、まさか2人の関係が大きく変わってしまうとは思ってもいませんでした。