サマースプリントシリーズ第２戦、第６１回北九州記念・Ｇ３は７月５日、小倉競馬場の芝１２００メートルで行われる。

フリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）は昨年の夏に小倉で１勝クラスを楽勝したが、そのときは１分７秒５で走破。翌日の北九州記念を０秒３上回るもので、そのスプリント性能は非凡だ。２走前のオーシャンＳは坂のある中山で６着と失速したが、前走の鞍馬Ｓであっさり巻き返した。重賞勝利の大きなチャンスだ。

デアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）は芝１２００メートルに投入後２連勝。前走の葵Ｓでは好位から抜け出したように、レースセンスの良さが長所。斤量的にも魅力がありそうな一頭だ。

サウンドモリアーナ（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）も連勝してここに臨む。前走のモルガナイトＳは、前に厳しい流れを２番手で受けて、そのまま押し切る強い競馬だった。そのスピードは重賞でも通用しそう。

昨年の勝ち馬ヤマニンアルリフラ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）はそれ以来、勝ち星はないが、シルクロードＳ、前走の東京スプリントでともに３着と重賞で好走できている。得意の舞台に戻ってもうひと押しがありそう。