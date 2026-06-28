【田中美久】が着こなす♡ 夏イベントで気分がアガる「ハデ色水着」をご紹介！
可愛い至上主義な甘党女子のみんな、集合ー♡ 夏といえば、思い切り可愛い水着で海やプールを楽しみたいですよね？そこで今回は、ぷりかわ女子の憧れるボディの持ち主・田中美久さんとともに、Ray編集部が厳選した「ハデ色水着」をご紹介します♡
誰よりもお目立ちな【ハデ色】
せっかく水着を着るんだもん、可愛いだけじゃもったいない！いつもより、少し攻めたパッと目を引くカラーを選べば、フレッシュな印象も生まれつつ、まわりの視線をひとり占めできちゃうよ♡
Cordinate 主張あるイエローも淡めトーンで脱コドモ
クセのあるワンショルのデザインが、こなれ感をメイク。ハイウエストのショーツを選ぶことで、脚長効果も狙えちゃう♡
Check! 編集部厳選アイテムもCHECK♡
【a】ショルダーコンシャスビキニ 20,350円／PEAK＆PINE（ミューラーン）
▶ビタミンカラーで気分が上がる。
【b】フリルワンピース水着 9,180円／Seollem
▶体型カバーも叶う大ぶりフリル。
【c】フリルビキニ 5,480円／Seollem
▶儚さをまとったブルー×白で可愛く♡
【d】パフスリーブ2wayビキニ 9,900円／sugar nine
▶主人公になれちゃうパキッと赤。
PROFILE
田中美久
たなか・みく●2001年9月12日生まれ、熊本県出身。2013年にアイドルグループ HKT48の3 期生として加入し、2023年に卒業。
現在はグラビアモデルや役者、タレント、ソロアーティストとして幅広く活動している。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Kanako（TRON）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海