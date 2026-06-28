日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン ストーンズ）」（日曜・午後９時）が２８日放送され、歌手の中森明菜が出演した。日テレのバラエティー番組に出演するのは「２０年ぶり」。

この日は「日テレ２０年ぶり！中森明菜が緊急参戦ＳＰ」と題して韓国でのロケを放送。ＳｉｘＴＯＮＥＳの背後から登場し中森はバラエティーには「出ない」というスタンス。それでも出演を決めたのは「みなさん（ＳｉｘＴＯＮＥＳ）が大好き」と理由を明かした。

メンバーからどう呼べばいいかと問われると「明菜でいい」とポツリ。

１０円パン焼き器にシャーレが入るかというイベントでは自身の名曲「スローモーション」に合わせて器を入れ、見事入ると「入った！」と両手をサムアップしてはしゃぐ姿も。

ネットでも「明菜ちゃんＳｉｘＴＯＮＥＳのこと好きだから出てくれたの！？もっと明菜ちゃん好きになっちゃう」「明菜ちゃんとＳｉｘＴＯＮＥＳが一緒にバラエティってだけで泣ける」「登場だけでも可愛らしい方」などの声が集まった。