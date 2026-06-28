資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェで楽しむ夏限定パフェフェア2026

夏の訪れとともに、旬のフルーツが最も輝く季節がやってきました。資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェでは、2026年7月1日（水）から「2026 真夏のパフェフェア」第1弾を開催。全国各地から厳選したフルーツを贅沢に使用した4種類のパフェをはじめ、魅力あふれるデザートやアイスクリームソーダが登場します。果実本来の美味しさを堪能できる、この時季だけの特別な味わいに注目です♡

全国の旬を味わう贅沢パフェ

フェア期間中は、個性豊かな4種類のパフェがラインアップします。

「岐阜県産ブルーベリーのパフェ」は3,000円。大粒ブルーベリーの甘酸っぱさとミルクアイスクリームのまろやかさが絶妙に調和した一品です。

「沖縄県産アップルマンゴーのスペシャルパフェ」は4,500円。太陽の恵みをたっぷり受けて育ったアップルマンゴーの濃厚な甘みと、とろけるような果肉を存分に楽しめます。

「岡山県産マスカット・オブ・アレキサンドリアのパフェ」は3,000円。ぶどうの女王と称される芳醇な香りと上品な甘さが魅力で、種ありならではの豊かな風味を堪能できます。

「和歌山県紀の川市産“あら川の桃”のパフェ」は3,200円。完熟状態で収穫されたブランド桃を使用し、みずみずしい果汁とやわらかな果肉の美味しさが口いっぱいに広がります。

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パフェ以外の注目デザートも登場

今月のおすすめデザートとして登場するのが「マンゴーとキャラメルのパルフェ キャラメルのアイスクリーム添え」2,900円です。

濃厚なマンゴーとほろ苦いキャラメルが織りなす大人の味わいが魅力で、沖縄県産フレッシュマンゴーとの組み合わせも楽しめます。

なお、カップサービス付きで、コーヒー・紅茶・ハーブティーから好みのドリンクを選べます。

さらに、東京銀座資生堂ビル25周年記念第2弾として「お皿で楽しむ白桃のパフェ」3,500円も登場。

旬の白桃をふんだんに使い、グラスから流れ出る白桃の杏仁豆腐とソースが印象的な、美しさと美味しさを兼ね備えた特別なデザートです。

夏にぴったりの爽やかドリンク

暑い季節におすすめなのが「岐阜県産ブルーベリーのアイスクリームソーダ」1,300円です。

岐阜県産ブルーベリーを使用した爽やかなソーダに、資生堂パーラー伝統のバニラアイスクリームを合わせた贅沢な一杯。

鮮やかな見た目も涼しげで、パフェやデザートと一緒に楽しむのもおすすめです♪

旬のフルーツで特別な夏時間を

資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェの「2026 真夏のパフェフェア」は、全国の旬の果実を主役にした華やかなラインアップが魅力です。

ブルーベリーやマンゴー、マスカット、桃など、それぞれの個性を活かしたメニューは、この季節ならではの特別な味わい。

ゆったりとしたカフェタイムを過ごしながら、フルーツの美味しさを存分に堪能してみてはいかがでしょうか。