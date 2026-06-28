モデルで歌手の千葉祐夕（ゆう、22）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。サッカーのユニホーム姿を投稿した。

「最近の現場着は気が付いたらほとんどユニフォーム この日は#ブルーロック×#サッカー日本代表 世界にひとつのエゴなユニだね〜」とつづり、日本代表の青いユニホーム姿を公開した。

さらに「撮影終わりだから素敵なヘアスタイルで撮ってもらいました。甘めなヘアスタイルでユニ着るの初めてなんだけど、意外といいかも。すきかも」とサイドで結んだポニーテールショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「かわいすぎます」「メチャカワ」「ほっぺモチモチ」「サイドポニーは120000点」「サッカー愛がよく分かる」などのコメントが寄せられている。

千葉は愛知県出身。「高一ミスコン2019」グランプリ、「女子高生ミスコン2019」は審査員特別賞受賞。21年にABEMA恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。霞草編」、23年には舞台「どーるはうす」に主演。26年の明治安田Jリーグ100年構想リーグ公式試合球ポスターのモデルも務めている。7月デビューの9人組アイドルグループ「never_end_roll」の赤色担当。趣味はサッカー観戦、ギター、ピアノ、お菓子づくり。身長156センチ。