SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランドEnfel（エンフェル）から、新作ビジュアルが公開されました。天使を思わせるギンガムチェックに繊細なフラワーレースを重ねた、愛らしさあふれるランジェリーです。



【写真】天使それとも悪魔 濃厚なフェロモンを放つPyunA.（ぴょな）さん

Enfel（エンフェル）は、Angel（天使）とDevil（悪魔）を掛け合わせた造語から生まれたランジェリーブランド。あざとかわいい雰囲気とセクシーでスタイリッシュな魅力という、相反する二面性をテーマにしています。自分の好きなスタイルや、まだ知らない魅力に出会えるようなランジェリーを提案しています。



新作は爽やかなライトブルーに、ギンガムチェックと繊細なフラワーレースを重ねたフェミニンランジェリー。可愛らしさの中に上品さを添えたデザインが、自然体の女性らしさを引き立てます。華奢なリボンディテールがさりげないアクセントとなり、気分までときめくような一着です。



落ち着きのあるブラックは甘さをほどよく引き締め、洗練された印象を演出。編み上げ風のリボンデザインや華奢なディテールが、大人らしい遊び心をプラスし。背筋まで自然と伸びるような、自信をくれる一着です。



【PyunA.（ぴょな）さんプロフィル】

2000年9月19日生まれ、東京都出身。韓国風メイクやファッションを取り入れた「あざとかわいい」スタイルが話題の人気インフルエンサー。SNS総フォロワーは100万人以上にのぼり、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。恋愛観や美意識への共感度も高く、投稿するたびに注目を集めるカリスマ的存在。モデルとしても活躍し、数々のファッションイベントに出演。その後、異次元とも言われる体型が「憧れの体型すぎる！」と話題となり、“ぴょなBODY”として認知される。現在はモデル業にとどまらずグラビアにも進出し、女性ファンはもちろん、男性ファンからの支持も集めている。